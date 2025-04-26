Советский душ на колёсах: был ли он вообще в поездах СССР?

1:29 Your browser does not support the audio element. Туризм

Длинные поездки через весь Советский Союз — дело не одного дня. Волгоград–Улан-Удэ, Москва–Владивосток, Ташкент–Ленинград или Кишинёв–Мурманск — сотни часов в пути.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Поезд

И каждый, кто хоть раз ехал больше суток, задавался вопросом: а можно ли помыться в поезде?

Правда и мифы о душе в поезде

Обычные вагоны — душа не было. В лучшем случае — кран с холодной водой, тазик, мыло из столовой и ловкость рук.

Спальные вагоны "повышенной комфортности" — в некоторых были душевые кабины, но это — скорее редкость, чем правило. Обычно — только в международных маршрутах или спецвагонах.

Что делали пассажиры?

Умывались у умывальника, стоя в очереди;

Мыли голову прямо в раковине;

Пользовались влажными салфетками (если были!);

Брали с собой тазик, мыло и полотенце — "душ по-советски".

Инженерная находчивость: душ по системе "умелые руки”

Некоторые проводники и пассажиры мастерили душ сами:

Брали пластиковую бутылку;

Делали дырочки в крышке;

Подвешивали к полке.

Работало? Работало.

Итог: чистота — это борьба

Советские поезда не баловали комфортом. Но советский человек всегда находил способ. Где тазик, где кипятильник, где разговор по душам с проводницей. Душа не было, но дух поездки оставался незабываемым.