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Советский душ на колёсах: был ли он вообще в поездах СССР?

1:29
Туризм

Длинные поездки через весь Советский Союз — дело не одного дня. Волгоград–Улан-Удэ, Москва–Владивосток, Ташкент–Ленинград или Кишинёв–Мурманск — сотни часов в пути.

Поезд
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Поезд

И каждый, кто хоть раз ехал больше суток, задавался вопросом: а можно ли помыться в поезде?

Правда и мифы о душе в поезде

Обычные вагоны — душа не было. В лучшем случае — кран с холодной водой, тазик, мыло из столовой и ловкость рук.

Спальные вагоны "повышенной комфортности" — в некоторых были душевые кабины, но это — скорее редкость, чем правило. Обычно — только в международных маршрутах или спецвагонах.

Что делали пассажиры?

  • Умывались у умывальника, стоя в очереди;
  • Мыли голову прямо в раковине;
  • Пользовались влажными салфетками (если были!);
  • Брали с собой тазик, мыло и полотенце — "душ по-советски".

Инженерная находчивость: душ по системе "умелые руки”

Некоторые проводники и пассажиры мастерили душ сами:

  • Брали пластиковую бутылку;
  • Делали дырочки в крышке;
  • Подвешивали к полке.

Работало? Работало.

Итог: чистота — это борьба

Советские поезда не баловали комфортом. Но советский человек всегда находил способ. Где тазик, где кипятильник, где разговор по душам с проводницей. Душа не было, но дух поездки оставался незабываемым.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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