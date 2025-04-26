Советский душ на колёсах: был ли он вообще в поездах СССР?

Длинные поездки через весь Советский Союз — дело не одного дня. Волгоград–Улан-Удэ, Москва–Владивосток, Ташкент–Ленинград или Кишинёв–Мурманск — сотни часов в пути.
И каждый, кто хоть раз ехал больше суток, задавался вопросом: а можно ли помыться в поезде?
Правда и мифы о душе в поезде
Обычные вагоны — душа не было. В лучшем случае — кран с холодной водой, тазик, мыло из столовой и ловкость рук.
Спальные вагоны "повышенной комфортности" — в некоторых были душевые кабины, но это — скорее редкость, чем правило. Обычно — только в международных маршрутах или спецвагонах.
Что делали пассажиры?
Инженерная находчивость: душ по системе "умелые руки”
Некоторые проводники и пассажиры мастерили душ сами:
Работало? Работало.
Итог: чистота — это борьба
Советские поезда не баловали комфортом. Но советский человек всегда находил способ. Где тазик, где кипятильник, где разговор по душам с проводницей. Душа не было, но дух поездки оставался незабываемым.
Жители Нью-Йорка обвели радары вокруг пальца — буквально украсили их цветами. Что это: протест или преступление?