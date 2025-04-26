Тайное оружие путешественника: 4 вещи, которые спасут от бессонницы в самолёте

Ночные перелёты часто вызывают дискомфорт у путешественников. Не всегда удаётся сразу заснуть и поспать несколько часов. Порой пассажир не может удобно устроиться в кресле, а только пытается как-то приспособиться, чтобы хоть немного вздремнуть.

Фото: commons.wikimedia.org by Banbam1029, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Самолёты в аэропорту

Российская тревел-блогер поделилась секретами, как сделать длительный перелёт комфортнее. Об этом она рассказала в своей соцсети.

Путешественница всегда берёт в полёт компрессионные носки во избежание отёков, ортопедическую подушку для сна, маску-очки для сна, которые должны быть комфортными и не производящими давления на глаза. Кроме прочего она берёт в обязательном порядке мелатонин — препарат, помогающий бороться со стрессами и улучшающий сон.

Но врачи настоятельно рекомендуют не принимать снотворное во время перелётов, так как в случае экстренной ситуации человек может не сразу проснуться и сообразить, как надо действовать.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

