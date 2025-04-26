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1000 проводов и никакой музыки: что скрывают загадочные радиоприёмники в отелях Северной Кореи?

Туризм

Российская туристка, посетившая Северную Корею, заметила в номере гостиницы некое устройство в виде большой тумбы, похожей на радиоприёмник. Такие тумбы стояли в каждом номере.

Пхеньян
Фото: commons.wikimedia.org by Nicor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Пхеньян

"Но ни одной волны радио ни у кого, конечно же, она не ловит. А если посмотреть с другой стороны этого радиоприёмника, там можно заметить тысячу проводов, и они все зашиты внутрь. В общем, конечно, возникает много вопросов. Многие специалисты говорят, что это один из инструментов прослушки, но достоверно мы не знаем", — уточнила девушка в беседе с "Лентой.ру".

Путешественница рассказала, что их отель располагался на острове. Выходить из отеля самостоятельно туристам было запрещено. В самом отеле было всё, что необходимо для отдыха и развлечений: теннис, бильярд, массажный салон, сувенирные киоски и ресторан.

Ранее эта же россиянка раскрыла, что, когда туристы пребывали в Пхеньяне и во время экскурсии поднялись на Монумент идей чучхе, взору открылась северокорейская резервация, окружённая высокой стеной. Гид сразу же отвлёк внимание туристов в другую сторону.

Уточнения

Коре́йская Наро́дно-Демократи́ческая Респу́блика (сокращённо — КНДР, кор. 조선민주주의인민공화국?, 朝鮮民主主義人民共和國?, Чосон Минджуджуи Инмин Конхвагук) — государство в Восточной Азии, широко известное под неофициальным названием Се́верная Коре́я.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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