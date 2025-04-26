Взлёт Карлсбада: как партнёрство двух гениев превратило сонный городок в гурманский рай южной Калифорнии

7:19 Your browser does not support the audio element. Туризм

Одна из лучших вещей в жизни в Лос-Анджелесе заключается в том, что вы можете поехать куда угодно: здесь есть Палм-Спрингс и пустыня на востоке, Санта-Барбара и долина Санта-Инес на севере и Сан-Диего всего в паре часов езды к югу.

Фото: web.archive.org by Roman Eugeniusz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Карлсбад

Тем не менее один тихий прибрежный город в Северном округе Сан-Диего может стать следующим замечательным местом для отдыха в Южной Калифорнии. В последние годы Карлсбад превратился в одно из самых новых мест для питания жителей Ангеленос, в немалой степени благодаря партнёрству между владельцем Джоном Резником и шеф-поваром Эриком Бостом.

Чтобы сделать небольшое отступление: Карлсбад, население которого составляет чуть более 113 000 человек, уже давно является курортным городом. Открытие в конце 1800-х годов богатого минералами источника, похожего на термальные воды Европы, послужило толчком к строительству роскошного отеля Carlsbad и превратило прибрежную зону в оздоровительное направление.

В наши дни Карлсбад является популярным местом благодаря своим прекрасным пляжам, близости к Леголенду и очаровательной, удобной для пеших прогулок торговой и ресторанной зоне, известной как Carlsbad Village. А прямо у 5 Freeway, между Costco и In-N-Out, находятся обширные Цветочные поля, заполненные рядами красочных ранункулюсов, насколько хватает глаз.

Но до недавнего времени знаменитая изысканная кухня не обязательно была на повестке дня.

Джон Резник переехал в Сан-Диего в 2007 году, чтобы помочь открыть отель Hard Rock, а затем открыл два ресторана в городе: Craft & Commerce и Ironside Fish & Oyster. После переезда в Северное графство со своей женой в 2013 году он нашёл возможность улучшить рестораны в Carlsbad Village. За десять лет с тех пор он открыл четыре ресторана в одном длинном квартале Стейт-стрит.

Все началось с Campfire, обширного деревенского калифорнийского ресторана на дровах, который он открыл в 2016 году.

"На самом деле я искал в Энсинитасе Campfire. Я случайно нашёл Карлсбад, но сразу же влюбился в это место и Carlsbad Village. Мне действительно казалось, что это район с невероятным образом жизни, с людьми, которым действительно нравится собираться вместе и проводить время. Там было место для вещей, которые мне нравятся, но которых здесь ещё не было", — рассказывает Резник SFGATE о том, как нашёл здание, в котором сейчас находится ресторан.

Год спустя друг Резника купил здание, в котором сейчас находится Jeune et Jolie, его великолепный ресторан с французским уклоном.

"Мы начали говорить о том, что, по нашему мнению, нужно району, и это стало Jeune et Jolie. Я был в восторге от этой концепции, команда была в восторге, и мы надеялись, что наши гости тоже будут в восторге", — говорит Резник.

Jeune et Jolie открыл свои двери в 2018 году, но, как и все калифорнийские рестораны, был вынужден закрыться уже через полтора года из-за пандемии.

Примерно в то же время в Лос-Анджелесе Бост, ветеран высокой кухни, который много лет работал с легендарным французским шеф-поваром и обладателем нескольких звёзд Мишлен Ги Савоем, думал о своих следующих шагах. В марте 2019 года он открыл свой ресторан с дегустационным меню Auburn, получивший признание критиков, но закрыл его в мае 2020 года из-за осложнений, вызванных пандемией. Общий друг познакомил Резника и Боста, которые начали говорить о совместной работе.

"Я искал единомышленников, которые пытались создать интересную идентичность и целостный опыт питания. Я жил в Сан-Диего со своей женой Элоди в начале 2000-х годов, поэтому я уже знал, что в этом районе есть невероятные продукты для работы", — говорит Бост.

Возможность оставить свой след в Jeune et Jolie также привлекла Боста.

"В ресторане уже делались удивительные вещи. Он нашёл баланс между тем, чтобы быть повседневным и праздничным рестораном. Кроме того, это был взгляд на французскую кухню через призму Южной Калифорнии. Это сыграло на моих сильных сторонах во многих различных аспектах", — делится Бост.

Бост переехал в Сан-Диего в сентябре 2020 года, чтобы работать с Резником. Вместе они усовершенствовали направленность Jeune et Jolie, превратив его в ресторан с комплексным меню, сосредоточившись на элегантных блюдах, таких как крок-мадам с икрой. В 2021 году Бост и его команда получили звезду Мишлен за свою работу, и эта честь принадлежит ресторану до сих пор.

"Странным образом в год пандемии к нам пришёл Эрик — и ресторан нашёл свою основную идентичность и стал тем, чем он должен был быть", — рассказывает Резник.

В апреле 2021 года дуэт начал работать над Wildland, просторным, индустриальным рестораном и пекарней площадью 8 000 квадратных футов, работающими в течение всего дня, где на завтрак подают шакшуку и исключительную выпечку (например, необычный миндальный круассан), а также доступную, но готовую пасту, пиццу и овощи на дровах на обед и ужин. Бост и Резник на самом деле совершили путешествие по пространству, расположенному через дорогу от Jeune et Jolie, в первый месяц своей совместной работы. Wildland открыл свои двери в декабре прошлого года.

"Мы знали, что нам нужно место, которое открыто в течение всего дня, которое могло бы приветствовать сообщество в большом пространстве с вкусной едой на завтрак, обед и ужин", — говорит Резник.

Только на прошлой неделе Резник и Бост добавили новый проект: Lilo, уютный ресторан с дегустационным меню на 22 места, где подают блюда прибрежной кухни в задней части здания Wildland (которое раньше было фабрикой по производству буги-борда). Оснащённый небольшим садом, где гости начинают трапезу, внутренней стойкой и всего двумя столами, которые смотрят на большую открытую кухню, это, возможно, их самый амбициозный проект.

Иметь несколько ресторанов в одном городе — непростая задача, но Резник и Бост сделали это стратегически и продуманно.

"Когда у вас есть четыре ресторана на одной улице, каждый из них действительно должен быть независимым, индивидуальным выражением того, кто мы есть. Все они являются разными выражениями одного и того же: калифорнийские рестораны с людьми, которые действительно заботятся о том, что они делают, и работают с терруаром этого места, где мы живём. Они все чувствуют себя здесь своими", — размышляет Резник.

Уточнения

Карлсбад — город в штате Калифорния (США).

