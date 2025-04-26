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Ресторан в Портофино раскрыл секрет шашлыка из мурены: вкус, о котором вы не забудете

3:36
Туризм

Новое весеннее меню ресторана "Кракко" в Портофино приятное и хорошее, стоит 210 евро и включает в себя шашлык из мурены.

Рыбный обед
Фото: commons.wikimedia.org by donateonedollar (Anthony Langdon), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рыбный обед

Это сложно, очень сложно. Очень сложно понять, хорош ресторан или нет, когда приезжаешь в Портофино. Лигурийский город, бесспорно, является самым красивым портом в Италии и одним из самых красивых в мире, а красота, как известно, сбивает с толку чувства и отнимает объективность от суждения о вещах. И здесь красота переполняет, преувеличивает, наполняет глаза и разум, окружает нас и заряжает эмоциями, сбивая с толку. Но когда вы поднимаетесь по ступеням лестницы, которая ведёт вас в старый "Питосфоро", где сейчас находится ресторан "Кракко", вы сразу понимаете, что красота и добро могут легко сосуществовать и возвышать друг друга, как говорили древние греки.

Ресторан "Питосфоро" был, безусловно, самым красивым местом в Портофино, построенным на большой возвышенной террасе с видом на порт, лодки и воду, с цветочными садами, в которых расположены столы для аперитивов, одни из самых красивых в мире. Затем ресторан закрылся, и сегодня, вот уже несколько лет, отреставрированный "Кракко" продолжает традицию, радуя глаз белым и синим цветом скатертей и тарелок, большими окнами с видом на порт, а также ценными породами дерева и верандой с видом на море.

Новое весеннее меню ресторана Cracco в Портофино включает в себя:

  • Аперитив — корзиночка из красной чечевицы с рикоттой и фаршем из тунца.
  • Фиолетовый картофельный моти с копчёным тунцом.
  • Такоджаки из нута с голубым омаром и цитроном "Рука Будды".
  • Пирог, фаршированный обжаренным мангольдом с грядки с изюмом, кедровыми орешками, баклажанным мисо и экстрактом инжира, на который кладутся маринованные анчоусы. Когда вы смотрите на это блюдо, так и представляются рыбацкие сети.
  • Рубленая баранина из Лигурийских гор, маринованная с соусом Кодзи и карпаччо из лигурийских кальмаров.
  • Большие и маленькие овощи с огорода на горе Портофино.
  • Рис с креветками, морскими ежами и рутой. Ризотто с рисом Карнароли с пикантным и сильным вкусом.
  • Картофельные равиоли и икра амберджека.
  • Паста с соусом из кедровых орехов, кубинским орегано и тунцом, выдержанным в пчелином воске в течение 10 дней.
  • Полевой салат и слегка кисловатый сыр из лигурийских долин.
  • Шашлык из мурены в бульоне фо и кориандре. Рыба, которую мало кто готовит, обладающая круглой и специфической текстурой и вкусом.
  • Гигантская барабулька, приготовленная на гриле с шафраном, овощи с грядки, артишоки, спаржа, бобы и горох, смешанные с зелёным луковым маслом.
  • Ёжик с травой, растущей в горах пустыни северного Чили.
  • Мильфей из морских водорослей.
  • Выдержанная сырая ветчина, севиче из кумквата и фиолетовые креветки из Санта-Маргерита-Лигуре.
  • Мягкое яйцо с овощами, бобовым песто и мисо.

Когда мастерство приготовления, безупречная подача и превосходное расположение совпадают, в результате получается симфония действительно хороших блюд, творчески приготовленных и нежных на вкус.

Уточнения

Портофи́но (итал. Portofino) — небольшой приморский город, находящийся в провинции Генуя. Один из наиболее живописных средиземноморских портов. Часть Итальянской Ривьеры.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Ресторан в Портофино раскрыл секрет шашлыка из мурены: вкус, о котором вы не забудете
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