Ресторан в Портофино раскрыл секрет шашлыка из мурены: вкус, о котором вы не забудете

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Новое весеннее меню ресторана "Кракко" в Портофино приятное и хорошее, стоит 210 евро и включает в себя шашлык из мурены.

Фото: commons.wikimedia.org by donateonedollar (Anthony Langdon), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рыбный обед

Это сложно, очень сложно. Очень сложно понять, хорош ресторан или нет, когда приезжаешь в Портофино. Лигурийский город, бесспорно, является самым красивым портом в Италии и одним из самых красивых в мире, а красота, как известно, сбивает с толку чувства и отнимает объективность от суждения о вещах. И здесь красота переполняет, преувеличивает, наполняет глаза и разум, окружает нас и заряжает эмоциями, сбивая с толку. Но когда вы поднимаетесь по ступеням лестницы, которая ведёт вас в старый "Питосфоро", где сейчас находится ресторан "Кракко", вы сразу понимаете, что красота и добро могут легко сосуществовать и возвышать друг друга, как говорили древние греки.

Ресторан "Питосфоро" был, безусловно, самым красивым местом в Портофино, построенным на большой возвышенной террасе с видом на порт, лодки и воду, с цветочными садами, в которых расположены столы для аперитивов, одни из самых красивых в мире. Затем ресторан закрылся, и сегодня, вот уже несколько лет, отреставрированный "Кракко" продолжает традицию, радуя глаз белым и синим цветом скатертей и тарелок, большими окнами с видом на порт, а также ценными породами дерева и верандой с видом на море.

Новое весеннее меню ресторана Cracco в Портофино включает в себя:

Аперитив — корзиночка из красной чечевицы с рикоттой и фаршем из тунца.

Фиолетовый картофельный моти с копчёным тунцом.

Такоджаки из нута с голубым омаром и цитроном "Рука Будды".

Пирог, фаршированный обжаренным мангольдом с грядки с изюмом, кедровыми орешками, баклажанным мисо и экстрактом инжира, на который кладутся маринованные анчоусы. Когда вы смотрите на это блюдо, так и представляются рыбацкие сети.

Рубленая баранина из Лигурийских гор, маринованная с соусом Кодзи и карпаччо из лигурийских кальмаров.

Большие и маленькие овощи с огорода на горе Портофино.

Рис с креветками, морскими ежами и рутой. Ризотто с рисом Карнароли с пикантным и сильным вкусом.

Картофельные равиоли и икра амберджека.

Паста с соусом из кедровых орехов, кубинским орегано и тунцом, выдержанным в пчелином воске в течение 10 дней.

Полевой салат и слегка кисловатый сыр из лигурийских долин.

Шашлык из мурены в бульоне фо и кориандре. Рыба, которую мало кто готовит, обладающая круглой и специфической текстурой и вкусом.

Гигантская барабулька, приготовленная на гриле с шафраном, овощи с грядки, артишоки, спаржа, бобы и горох, смешанные с зелёным луковым маслом.

Ёжик с травой, растущей в горах пустыни северного Чили.

Мильфей из морских водорослей.

Выдержанная сырая ветчина, севиче из кумквата и фиолетовые креветки из Санта-Маргерита-Лигуре.

Мягкое яйцо с овощами, бобовым песто и мисо.

Когда мастерство приготовления, безупречная подача и превосходное расположение совпадают, в результате получается симфония действительно хороших блюд, творчески приготовленных и нежных на вкус.

Уточнения

Портофи́но (итал. Portofino) — небольшой приморский город, находящийся в провинции Генуя. Один из наиболее живописных средиземноморских портов. Часть Итальянской Ривьеры.

