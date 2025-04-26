Новое весеннее меню ресторана "Кракко" в Портофино приятное и хорошее, стоит 210 евро и включает в себя шашлык из мурены.
Это сложно, очень сложно. Очень сложно понять, хорош ресторан или нет, когда приезжаешь в Портофино. Лигурийский город, бесспорно, является самым красивым портом в Италии и одним из самых красивых в мире, а красота, как известно, сбивает с толку чувства и отнимает объективность от суждения о вещах. И здесь красота переполняет, преувеличивает, наполняет глаза и разум, окружает нас и заряжает эмоциями, сбивая с толку. Но когда вы поднимаетесь по ступеням лестницы, которая ведёт вас в старый "Питосфоро", где сейчас находится ресторан "Кракко", вы сразу понимаете, что красота и добро могут легко сосуществовать и возвышать друг друга, как говорили древние греки.
Ресторан "Питосфоро" был, безусловно, самым красивым местом в Портофино, построенным на большой возвышенной террасе с видом на порт, лодки и воду, с цветочными садами, в которых расположены столы для аперитивов, одни из самых красивых в мире. Затем ресторан закрылся, и сегодня, вот уже несколько лет, отреставрированный "Кракко" продолжает традицию, радуя глаз белым и синим цветом скатертей и тарелок, большими окнами с видом на порт, а также ценными породами дерева и верандой с видом на море.
Новое весеннее меню ресторана Cracco в Портофино включает в себя:
Когда мастерство приготовления, безупречная подача и превосходное расположение совпадают, в результате получается симфония действительно хороших блюд, творчески приготовленных и нежных на вкус.
Портофи́но (итал. Portofino) — небольшой приморский город, находящийся в провинции Генуя. Один из наиболее живописных средиземноморских портов. Часть Итальянской Ривьеры.
Жители Нью-Йорка обвели радары вокруг пальца — буквально украсили их цветами. Что это: протест или преступление?