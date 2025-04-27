Символ эксклюзивности: почему все хотят жить в "Белом дереве"

На берегу реки Лез в Монпелье появилось здание, которое уже успело войти в архитектурную историю — оно признано "самым красивым зданием в мире". Речь идёт о 17-этажном комплексе, названном "Белым деревом" (L'Arbre Blanc), созданном японским архитектором Су Фудзимото в сотрудничестве с французскими коллегами.

Фото: commons.wikimedia by Bruno Barral, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ здание "Белое дерево" на берегу реки Лез, Монпелье, Франция

Проект, на реализацию которого ушло более четырёх лет и 22 миллиона евро, стал символом смелого архитектурного мышления. В здании разместились 113 жилых апартаментов, художественная галерея, ресторан и бар. Но главное внимание привлекают подвесные террасы и балконы, выступающие из фасада, как ветви дерева, — именно эта деталь придаёт "Белому дереву" его узнаваемый облик.

Балконы спроектированы не только ради эстетики: они способствуют естественной циркуляции воздуха и создают уникальные открытые пространства, обеспечивая каждому жителю ощущение жизни среди природы. Кроме того, крыша здания адаптирована под открытые пространства, что делает его особенно привлекательным для мероприятий и отдыха.

Здание вызывает полярные мнения — от восторженных отзывов до скептической критики. Однако интерес к нему со стороны покупателей только растёт: "Белое дерево" стало синонимом эксклюзивности и нестандартного подхода к жизни в городе.

Су Фудзимото известен своими футуристическими проектами: среди них — "дом из растений" с видом на море в Японии и инновационные конструкции над заливом Шэньчжэнь, а также проект, вдохновлённый Эйфелевой башней. Каждый его проект — это архитектура будущего, сочетающая эстетику, природу и городскую среду.

Уточнения

Монпелье́ (фр. Montpellier) — один из крупнейших городов на юге Франции, седьмой по размеру во всей стране, коммуна, административный центр департамента Эро региона Окситания и центр метрополии Монпелье-Средиземноморье.

