Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Профилактика: как предотвратить появление чистотела в саду
Ограниченная площадь и кошачий характер: что превращает квартиру в рай или ад
Рука на гриле: комик Пит Дэвидсон раскрыл шокирующую правду об удалении своих 200 татуировок
Как не клюнуть носом за рулём: способы победить сон в пути без литров энергетиков и бессмысленных остановок
Мигрень — не каприз: почему это заболевание разрушает жизни миллионов
Сладкая ловушка для худеющих: как на самом деле смузи влияют на фигуру
Конец цифровизации: наши данные не безопасны. Человечество не способно ничего сделать
Уголовное дело за долги: в каких случаях кредит может привести к тюрьме
Правильная затирка для ванной: где все ошибаются

Символ эксклюзивности: почему все хотят жить в "Белом дереве"

Туризм

На берегу реки Лез в Монпелье появилось здание, которое уже успело войти в архитектурную историю — оно признано "самым красивым зданием в мире". Речь идёт о 17-этажном комплексе, названном "Белым деревом" (L'Arbre Blanc), созданном японским архитектором Су Фудзимото в сотрудничестве с французскими коллегами.

здание "Белое дерево" на берегу реки Лез, Монпелье, Франция
Фото: commons.wikimedia by Bruno Barral, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
здание "Белое дерево" на берегу реки Лез, Монпелье, Франция

Проект, на реализацию которого ушло более четырёх лет и 22 миллиона евро, стал символом смелого архитектурного мышления. В здании разместились 113 жилых апартаментов, художественная галерея, ресторан и бар. Но главное внимание привлекают подвесные террасы и балконы, выступающие из фасада, как ветви дерева, — именно эта деталь придаёт "Белому дереву" его узнаваемый облик.

Балконы спроектированы не только ради эстетики: они способствуют естественной циркуляции воздуха и создают уникальные открытые пространства, обеспечивая каждому жителю ощущение жизни среди природы. Кроме того, крыша здания адаптирована под открытые пространства, что делает его особенно привлекательным для мероприятий и отдыха.

Здание вызывает полярные мнения — от восторженных отзывов до скептической критики. Однако интерес к нему со стороны покупателей только растёт: "Белое дерево" стало синонимом эксклюзивности и нестандартного подхода к жизни в городе.

Су Фудзимото известен своими футуристическими проектами: среди них — "дом из растений" с видом на море в Японии и инновационные конструкции над заливом Шэньчжэнь, а также проект, вдохновлённый Эйфелевой башней. Каждый его проект — это архитектура будущего, сочетающая эстетику, природу и городскую среду.

Уточнения

Монпелье́ (фр. Montpellier) — один из крупнейших городов на юге Франции, седьмой по размеру во всей стране, коммуна, административный центр департамента Эро региона Окситания и центр метрополии Монпелье-Средиземноморье.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Сейчас читают
Восточная привычка, которая делает волосы гуще — без дорогостоящих процедур
Красота и стиль
Восточная привычка, которая делает волосы гуще — без дорогостоящих процедур Аудио 
Дачникам дали советы по защите растений от надвигающихся заморозков
Советы
Дачникам дали советы по защите растений от надвигающихся заморозков Аудио 
Маленький монстр или мудрый страж? Правда о пауке, которая ставит всё с ног на голову
Недвижимость
Маленький монстр или мудрый страж? Правда о пауке, которая ставит всё с ног на голову Аудио 
Популярное
Никаких удобрений: что действительно любит лук

Луку не нужно много удобрений, но без правильной подготовки почвы и ухода он не даст крепких луковиц. Вот что действительно нужно этой культуре.

Никаких удобрений: что действительно любит лук
Дракон, спрятанный в камне 240 миллионов лет, оказался живее всех мифов и легенд
Дракон, спрятанный в камне 240 миллионов лет, оказался живее всех мифов и легенд
Советская рыба-гибрид: почему бестера запрещено выпускать в дикую природу
Доллар теряет позиции: 11 стран официально отказываются от американской валюты
Почему ВАЗ-2108 стал символом свободы: 5 фактов, о которых молчал автопром СССР Дмитрий Плотников Секрет топливной экономии: какой кроссовер 2025 года превзошёл всех по расходу топлива — цифры удивят Игорь Буккер Турецкий батальон прибыл в Сомали в рамках союзнических обязательств Андрей Николаев
Ходьба гориллы: лучшее упражнение для людей старше 50 лет для укрепления мышц
Больше никаких зарослей: проверенные методы борьбы с пыреем
Он возил Гагарина, а внутри был круче любого Maybach — но об этом почти все забыли
Он возил Гагарина, а внутри был круче любого Maybach — но об этом почти все забыли
Последние материалы
Сладкая ловушка для худеющих: как на самом деле смузи влияют на фигуру
Конец цифровизации: наши данные не безопасны. Человечество не способно ничего сделать
Уголовное дело за долги: в каких случаях кредит может привести к тюрьме
Правильная затирка для ванной: где все ошибаются
Семь процедур для тела, которые реально работают: забудьте о пустых обещаниях
Йогурт превращается в шоколадный шедевр: диетический десерт, который не испортит фигуру
Символ эксклюзивности: почему все хотят жить в "Белом дереве"
Знакомство без скандалов: как подружить двух питомцев без последствий
10 лет ожидания: что случится с вашей пенсией, если отложить выход на пенсию
Хотите, чтобы ваш дом выглядел на миллион? Значит это обязательно должно быть в вашем интерьере
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.