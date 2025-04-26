Папики предпочитают Транкозу, чтобы получить свою дозу... адреналина

1:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

Транкозу, жемчужина южного побережья Порту-Сегуру в бразильском штате Баия, становится всё более популярным среди пар, ищущих эксклюзивные и роскошные впечатления.

Фото: commons.wikimedia by India Tupy indiatupy, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ целующаяся парочка на пляже

Этот живописный район особенно привлекателен для успешных мужчин старше 35 лет, которых в Бразилии называют "папиками" — обеспеченных сеньоров, готовых оказать финансовую поддержку компании юных спутников.

Согласно исследованию, проведённому сайтом знакомств MeuPatrocínio, во вторую и третью недели марта Транкозу стал лидером голосования, получив 14,3% предпочтений пользователей платформы.

Это позволило опередить такие знаковые места, как Рио-де-Жанейро (12,7%), Ангра-дус-Рейс (11,8%), Флорианополис (9,6%) и Балнеариу-Камбориу (8,1%).

Что касается международных направлений, то Италия возглавила рейтинг, набрав 8,5% голосов. Это неудивительно: атмосфера романтики и красоты итальянских городов идеально соответствует запросам на изысканные впечатления.

Портрет типичного "папика" старше 35 лет складывается из успешной карьеры и ежемесячного дохода, превышающего 90 тысяч бразильских реалов. Во время карнавальных каникул такие мужчины, как показывает статистика, тратят в среднем около 30 тысяч реалов на путешествия, демонстрируя готовность инвестировать в комфорт и незабываемые впечатления.

Районы вроде Транкозу сочетают природную красоту, премиальные отели и атмосферу приватности, что делает их идеальными местами для тех, кто ценит эксклюзивный отдых, уединение и высочайший уровень сервиса.

Уточнения

Баи́я (порт. Bahia) — один из 26 штатов Бразилии, расположенный на востоке страны на побережье Атлантического океана.

