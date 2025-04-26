Папики предпочитают Транкозу, чтобы получить свою дозу... адреналина

Транкозу, жемчужина южного побережья Порту-Сегуру в бразильском штате Баия, становится всё более популярным среди пар, ищущих эксклюзивные и роскошные впечатления.
Этот живописный район особенно привлекателен для успешных мужчин старше 35 лет, которых в Бразилии называют "папиками" — обеспеченных сеньоров, готовых оказать финансовую поддержку компании юных спутников.
Согласно исследованию, проведённому сайтом знакомств MeuPatrocínio, во вторую и третью недели марта Транкозу стал лидером голосования, получив 14,3% предпочтений пользователей платформы.
Это позволило опередить такие знаковые места, как Рио-де-Жанейро (12,7%), Ангра-дус-Рейс (11,8%), Флорианополис (9,6%) и Балнеариу-Камбориу (8,1%).
Что касается международных направлений, то Италия возглавила рейтинг, набрав 8,5% голосов. Это неудивительно: атмосфера романтики и красоты итальянских городов идеально соответствует запросам на изысканные впечатления.
Портрет типичного "папика" старше 35 лет складывается из успешной карьеры и ежемесячного дохода, превышающего 90 тысяч бразильских реалов. Во время карнавальных каникул такие мужчины, как показывает статистика, тратят в среднем около 30 тысяч реалов на путешествия, демонстрируя готовность инвестировать в комфорт и незабываемые впечатления.
Районы вроде Транкозу сочетают природную красоту, премиальные отели и атмосферу приватности, что делает их идеальными местами для тех, кто ценит эксклюзивный отдых, уединение и высочайший уровень сервиса.
Баи́я (порт. Bahia) — один из 26 штатов Бразилии, расположенный на востоке страны на побережье Атлантического океана.
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