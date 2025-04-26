Собрался за границу? Внимательно прочти статью

1:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Государственной думе России обсуждают инициативу об изменении условий запрета на выезд за границу для должников. С предложением выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка с чемоданом в аэропорту

На сегодняшний день ограничения могут быть введены в отношении граждан с задолженностью от 30 тысяч рублей, а в отдельных случаях — от 10 тысяч рублей. Однако действующие нормы были утверждены ещё в 2017 году, когда минимальный размер оплаты труда (МРОТ) составлял всего 7 500 рублей.

Сейчас МРОТ вырос до 22 400 рублей, увеличились штрафы за административные правонарушения, тарифы на жилищно-коммунальные услуги и многие другие расходы.

Из-за низкого порога запрета в список ограниченных на выезд нередко попадают добросовестные граждане, допустившие небольшую просрочку — например, за незначительное нарушение правил дорожного движения. Такая ситуация вызывает недовольство и требует пересмотра.

Согласно предложению, минимальная сумма долга для введения запрета на выезд будет увеличена с 30 до 90 тысяч рублей. Для случаев, когда гражданин уклоняется от исполнения судебного решения, порог увеличится с 10 до 30 тысяч рублей. При этом новые правила не коснутся должников по алиментам — для них действующие меры останутся без изменений.

Ожидается, что изменение порога позволит судебным приставам сосредоточить усилия на борьбе с крупными и злостными неплательщиками. Граждане, случайно оказавшиеся в сложной финансовой ситуации, будут избавлены от серьёзных последствий и смогут спокойно планировать поездки за границу.

Уточнения

Яросла́в Евге́ньевич Ни́лов (род. 20 марта 1982, Кишинёв, СССР) — российский политический деятель. Председатель комитета Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и делам ветеранов с 5 октября 2016 года.



Минима́льный разме́р опла́ты труда́ (МРОТ) — установленный минимум оплаты труда в час, день, неделю или месяц (год), который работодатель может (обязан) платить своему работнику, и за который работник может законно продать свой труд.

