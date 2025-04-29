Увидеть и запомнить навсегда: скалы которые оживают на закате

Когда солнце касается вершин Доломитовых Альп, эти древние пики вспыхивают розовым и оранжевым светом — зрелище, которое захватывает дух. Это явление зовётся enrosadira, что в древнем ладинском языке означает "становиться розовым".
Каждое утро и вечер на несколько минут скалы будто переносят нас в сказку: огненные оттенки охватывают вершины, оставляя ощущение чего-то волшебного. Местные легенды утверждают, что это — след заколдованного розового сада эльфийского короля, скорбящего по дочери.
"Enrosadira глубоко связана с нашими традициями и чувством принадлежности к земле, эта игра света вызывает ощущение мира и гармонии." — рассказывает Николь Дориго из региона Альта-Бадия.
Но есть и научное объяснение. Скалы состоят не из обычного известняка, а из доломита — породы, образовавшейся миллионы лет назад, когда коралловый риф поднялся со дна моря. Магний делает этот камень особенно светочувствительным, отчего он ярко отражает солнечные лучи.
Доломиты — это не только про природу, но и про отдых с шиком. Хотите лучшее аперитив-шоу в горах? Направляйтесь на террасу Cyprianerhof Dolomit Resort или в ресторан прямо на льду озера Sompunt — Delights On Ice. А как насчёт тусовки с DJ на высоте 2 км в Club Moritzino?
Вечером, когда небо становится прозрачным, а воздух свеж и звонок, всё, что вам нужно — это бокал вина, тёплый плед и вид на розовеющие вершины. И пусть это останется вашим личным олимпийским моментом — до того, как сюда придут толпы в 2026-м.
Зака́т — 1. Заход за линию горизонта (Солнца, небесного светила); время такого захода. 2. Освещение неба над горизонтом при заходе солнца.
Доломи́товые А́льпы (итал. Dolomiti, нем. Dolomiten) — горный массив в Восточных Альпах, входят в систему Южных Известняковых Альп.
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