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Увидеть и запомнить навсегда: скалы которые оживают на закате

1:48
Туризм

Когда солнце касается вершин Доломитовых Альп, эти древние пики вспыхивают розовым и оранжевым светом — зрелище, которое захватывает дух. Это явление зовётся enrosadira, что в древнем ладинском языке означает "становиться розовым".

Альпы
Фото: Dachstein HDR by Bernd Thaller from Graz, Austria, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Альпы

Каждое утро и вечер на несколько минут скалы будто переносят нас в сказку: огненные оттенки охватывают вершины, оставляя ощущение чего-то волшебного. Местные легенды утверждают, что это — след заколдованного розового сада эльфийского короля, скорбящего по дочери.

"Enrosadira глубоко связана с нашими традициями и чувством принадлежности к земле, эта игра света вызывает ощущение мира и гармонии." — рассказывает Николь Дориго из региона Альта-Бадия.

Но есть и научное объяснение. Скалы состоят не из обычного известняка, а из доломита — породы, образовавшейся миллионы лет назад, когда коралловый риф поднялся со дна моря. Магний делает этот камень особенно светочувствительным, отчего он ярко отражает солнечные лучи.

Доломиты — это не только про природу, но и про отдых с шиком. Хотите лучшее аперитив-шоу в горах? Направляйтесь на террасу Cyprianerhof Dolomit Resort или в ресторан прямо на льду озера Sompunt — Delights On Ice. А как насчёт тусовки с DJ на высоте 2 км в Club Moritzino?

Вечером, когда небо становится прозрачным, а воздух свеж и звонок, всё, что вам нужно — это бокал вина, тёплый плед и вид на розовеющие вершины. И пусть это останется вашим личным олимпийским моментом — до того, как сюда придут толпы в 2026-м.

Уточнения

Зака́т — 1. Заход за линию горизонта (Солнца, небесного светила); время такого захода. 2. Освещение неба над горизонтом при заходе солнца.

Доломи́товые А́льпы (итал. Dolomiti, нем. Dolomiten) — горный массив в Восточных Альпах, входят в систему Южных Известняковых Альп.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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