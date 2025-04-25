ТОП-4 доступных направления для путешествий, если бюджет ограничен

1:46 Your browser does not support the audio element. Туризм

Хочется в отпуск, но бюджет скромный? Это не повод отказываться от путешествий.

Фото: commons.wikimedia.org by Adam Jones from Kelowna, BC, Canada, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Албания

Есть страны, где можно отдохнуть полноценно, вкусно и интересно — без огромных затрат. Главное — знать, куда ехать. Вот четыре направления, которые идеально подойдут для недорогого, но насыщенного путешествия.

1. Грузия

Гостеприимная страна с горами, морем, вином и хинкали. В Тбилиси уютно, в Батуми можно покупаться, а в горах — вдохнуть настоящую свободу. Цены — ниже европейских, еда — сытная и дешевая, а люди — как старые знакомые.

2. Армения

Небольшая, но очень атмосферная страна. Ереван уютный, история — в каждом камне, а монастыри словно с открыток. Еда вкусная и недорогая, а природа — поистине захватывающая.

3. Сербия

Белград и Нови-Сад полны культуры и уюта. Балканская кухня, тёплая атмосфера, славянская близость — и всё это по доступным ценам. Для поездки не нужен шенген, а впечатлений будет — на весь год.

4. Албания

Идеальный вариант для тех, кто хочет море без переплат. Чистые пляжи, бирюзовая вода, горы и старинные города. Всё просто и душевно — и очень по бюджету.

Даже с ограниченными средствами можно увидеть мир, познакомиться с новыми культурами и по-настоящему отдохнуть. Главное — выбрать направление, где ценят простоту, вкус и гостеприимство. И в этом плане Грузия, Армения, Сербия и Албания — отличные кандидаты. Пакуем рюкзак — и вперёд к приключениям!