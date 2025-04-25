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Без лежаков и кафе, но с мифами и лагуной: стоит ли ехать на Войдокилиа

3:55
Туризм

Когда-то она считалась спрятанным сокровищем Пелопоннеса, но сегодня — один из самых фотографируемых пляжей Греции. И всё благодаря тревел-блогерам и хорошим дорогам. Речь, конечно, о Войдокилиа — знаменитом пляже Мессении, чья форма в виде подковы напоминает греческую букву "Ω". Он находится на побережье Ионического моря, в природной зоне исключительной красоты, включённой в европейскую сеть охраняемых территорий Natura 2000.

Пляж Войдокилия-Греция
Фото: commons.wikimedia.org by G Da, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Пляж Войдокилия-Греция

Каждое лето сюда устремляются толпы путешественников из Греции и Европы. И неспроста: Войдокилиа — это не просто пляж, а целая история, вписанная в мифы, природу и археологию.

Место, где оживают мифы

По одной из версий, название пляжа отсылает к Βουφράδα, упомянутой в "Одиссее" Гомера: именно здесь, как считается, высадился Телемах, сын Одиссея, когда прибыл в Пилос расспросить царя Нестора о судьбе своего отца. Также упоминается более позднее название — Вувота, а возможно, современное "Войдокилиа" связано с формой пляжа, напоминающей живот быка.

На севере пляжа, на возвышенности, археологи обнаружили остатки доисторического поселения. А в микенскую эпоху здесь был похоронен, по некоторым предположениям, Трасимед, сын Нестора. На юге же находится легендарная Пещера Нестора, в которой, по мифу, бог Гермес прятал украденных у Аполлона быков.

Прямо над пляжем возвышается Палеокастро - франкская крепость, построенная в 1204 году князьями Ахейского княжества. Благодаря тому, что попасть туда можно было только со стороны пляжа, крепость считалась неприступной. Даже если вы попадёте туда в период реставрации, не пожалейте времени — с вершины открывается захватывающий вид на Войдокилиа и расположенный рядом роскошный курорт Costa Navarino.

Природа, тишина и никаких зонтиков напрокат

Несмотря на толпы в августе и по выходным в июле, Войдокилиа остаётся нетронутой: здесь нет кафе, лежаков, зонтов или спасателей. И это не признак заброшенности, а сознательная мера: пляж охраняется, как часть природного парка. Поэтому сюда стоит приезжать подготовленными - со своим зонтом, ковриком, водой, едой, сменной одеждой, кремом от солнца и головным убором. Особенно, если вы планируете подняться к пещере Нестора или прогуляться к лагуне Гиалова.

Пляж окружён дюнами и низкой зеленью, вода здесь чистая, спокойная и теплая. Бирюзовые и зелёные оттенки создают ощущение экзотики, а песок — мелкий, светлый, будто из каталога тропических направлений. Войдокилиа прекрасно подходит и для сноркелинга, и просто для отдыха в тишине.

Как добраться

Сюда ведут два маршрута, и в любом случае вам понадобится автомобиль. Начальная точка — город Пилос. Пляж расположен в 10 километрах к северу.

Самый удобный путь: выезжаете из Пилоса по дороге на Гаргальяно, затем поворачиваете налево по указателю на деревню Петрохори. Войдокилиа находится всего в 800 метрах южнее. Дорога узкая, но безопасная. У пляжа есть парковка, но в пиковые часы и выходные лучше приезжать пораньше.

Второй путь: через посёлок Гиалова и пляж Дивари. Оставляете машину у beach bar и продолжаете пешком — либо вдоль берега лагуны, либо вверх на холм к Палеокастро, а потом спускаетесь на пляж. Путь дольше, но природа — завораживающая.

Уточнения

"Одиссе́я" (др.-греч. Ὀδύσσεια) — вторая после "Илиады" классическая поэма, приписываемая древнегреческому поэту Гомеру.

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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