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19-116 тысяч рублей за карту: не спешите, пока не узнаете важные детали!

2:23
Туризм

После приостановки работы Visa и MasterCard в России в 2022 году россияне оказались в ситуации, когда использование карт за пределами страны стало практически невозможным. Карты национальной платёжной системы "Мир" имеют ограниченное покрытие — в основном в странах СНГ — что усложняет безналичные расчёты за границей.

Банковские карты
Фото: Правительство Московской области by Фотобанк Московской области, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Банковские карты

В ответ на эти ограничения граждане начали массово оформлять банковские карты в иностранных банках, преимущественно в дружественных государствах. Особой популярностью пользуются карты международной платёжной системы UnionPay, которые по-прежнему работают в ряде стран, хотя их функциональность может быть ограничена.

Одним из удобных решений стало дистанционное оформление карт через посредников — платёжные агрегаторы. Среди популярных сервисов — Citora, Cardlist, Fincross и 5KART. Благодаря им оформить карту можно без выезда за рубеж, что особенно востребовано среди массового сегмента клиентов.

Стоимость услуг варьируется от 19 до 116 тысяч рублей в зависимости от страны, банка и формата карты. Оформление требует сбора определённого пакета документов, а также заполнения анкеты на языке банка. Клиент может выбрать между именной и неименной картой.

Однако пользователям стоит учитывать риски: карты могут быть заблокированы или отозваны в случае новых санкций, а открытие зарубежного счёта требует обязательного уведомления российской налоговой службы. Кроме того, многие карты необходимо активировать через банкоматы, чтобы использовать их в офлайн-магазинах.

Эксперты прогнозируют рост спроса на подобные услуги, особенно по мере окончания срока действия ранее оформленных карт. Несмотря на развитие альтернатив, многие туристы по-прежнему полагаются на наличные. Оптимальным решением для поездок остаётся комбинирование банковских карт с наличными средствами.

Пока картами «Мир» - кроме России - можно расплатиться в 13 государствах, но в полном объёме только в Абхазии, Белоруссии, на Кубе и в Южной Осетии. В прочих случаются ограничения.

Уточнения

UnionPay Иньля́нь — международная платёжная система, учреждённая в 2002 году. Инициаторами создания выступили Госсовет и Народный банк Китая. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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