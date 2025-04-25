Железная дорога СССР. Как выглядел вагон-ресторан в 1978 году

Вагон-ресторан в СССР в 1978 году — это был целый гастрономический мир на рельсах.
Его обстановка и атмосфера сочетали в себе дух дальнего путешествия, лёгкий налёт советского люкса и гастрономические традиции страны.
Интерьер
Меню
Меню в вагоне-ресторане было ограниченным, но узнаваемым:
Обслуживание
Официанты в униформе, вежливые, но с усталостью дальнего рейса. Иногда можно было заказать еду прямо в купе — официант приносил всё в судочках.
Атмосфера
Пока поезд мчал сквозь поля и города, в вагоне-ресторане звучал звон посуды, переговаривались пассажиры, а где-то на столе парил чай в подстаканнике. Там встречались незнакомцы, спорили о политике и пели под гитару — целая жизнь между станциями.
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