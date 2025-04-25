Железная дорога СССР. Как выглядел вагон-ресторан в 1978 году

Вагон-ресторан в СССР в 1978 году — это был целый гастрономический мир на рельсах.

Фото: commons.wikimedia.org by Kytushka, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Вагон-ресторан

Его обстановка и атмосфера сочетали в себе дух дальнего путешествия, лёгкий налёт советского люкса и гастрономические традиции страны.

Интерьер

Мебель: деревянные или ламинированные столы с белыми скатертями, прикрученные к полу, и тяжёлые стулья с кожзамом.

Освещение: тёплый свет от ламп с абажурами в стиле "ретро".

Декор: стандартный советский — занавесочки на окнах, иногда цветы (искусственные) в вазах или репродукции картин на стенах.

Меню

Меню в вагоне-ресторане было ограниченным, но узнаваемым:

Щи или борщ — первое на выбор.

Котлета с пюре — главный хит.

Селёдка под шубой, винегрет, оливье — холодные закуски.

Компот, чай в подстаканнике, иногда даже портвейн или пиво — в зависимости от маршрута и строгости проводников.

Обслуживание

Официанты в униформе, вежливые, но с усталостью дальнего рейса. Иногда можно было заказать еду прямо в купе — официант приносил всё в судочках.

Атмосфера

Пока поезд мчал сквозь поля и города, в вагоне-ресторане звучал звон посуды, переговаривались пассажиры, а где-то на столе парил чай в подстаканнике. Там встречались незнакомцы, спорили о политике и пели под гитару — целая жизнь между станциями.