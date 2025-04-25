Спрятанный рай недалеко от Пхукета: что ждёт вас на Банановом пляже

2:11 Your browser does not support the audio element. Туризм

Представьте: вы лежите в купальнике на спине в тёплой, кристально чистой воде, солнце греет плечи, а пальцы ног лениво раздвигают крошечные волны. Вокруг — лишь оттенки синего, тихо качающиеся пальмы и изогнутый пляж с белоснежным песком. Это не фантазия — это Банановый пляж на острове Ко-Хей, спрятанный от туристического безумия Пхукета.

Фото: commons.wikimedia.org by BerryJ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Таиланд

Чем отличается Банановый пляж?

Пока Пхукет гудит вечеринками и толпами отдыхающих, Ко-Хей остаётся почти нетронутым. Этот крошечный остров, известный также как Коралловый, находится всего в 30 минутах на лодке от материка, но ощущение — будто вы уехали на другой край света.

Именно здесь, на северном побережье, и расположен Banana Beach — уютная бухта с прозрачной водой и ощущением полного уединения. Tripadvisor признал его вторым лучшим пляжем в мире и лучшим в Азии в 2025 году. Не зря!

Как добраться?

Самый простой маршрут: доехать до пляжа Раваи на Пхукете, а дальше — на длиннохвостой лодке или катере. Поездка занимает 15-30 минут.

В одну сторону она обойдётся примерно в 1500–2000 батов (45-60 долларов), скоростной катер — в два раза дороже.

Можно упростить себе задачу и взять однодневный тур: трансфер, гид, обед, снорклинг и никакой головной боли. Популярны туры на катамаранах, круизы с ужином и частные лодки.

Что делать на месте?

Плавать с маской в коралловом рифе

Кататься на лодке с прозрачным дном

Брать напрокат каяки и доски

Расслабляться в кафе с видом на море

Здесь нет отелей и шумных баров. Это идеальное место для тех, кто мечтает о тихом дне у моря. Кстати, кафе на пляже часто хвалят за вкусную еду и атмосферу.

Когда ехать?

Лучшее время — с ноября по май, когда море спокойное и чистое. Летом тут сезон дождей и сильный прибой.

Уточнения

Пхуке́т (тайск. ภูเก็ต; МФА: ), также Пуке́т, ранее в европейских источниках и навигационных картах упоминавшийся как Тала́нг (тайск. ถลาง) — одна из южных провинций (чангва́т) Королевства Таиланд. Состоит из одноимённого острова и при­ле­гаю­щи­х к нему более мел­ки­х.

