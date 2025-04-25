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Тихая Ибица: этот пляж без баров и туалетов — один из лучших на острове

Туризм

Ибица давно стала синонимом ярких вечеринок и громкой электронной музыки. Но если копнуть глубже, за пределами танцполов скрываются уединённые бухты, где нет ни диджеев, ни толп. Кала-Саладета — одна из таких.

Балеарские острова
Фото: commons.wikimedia.org by Яна Краснопевцева, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Балеарские острова

Этот крошечный пляж на западном побережье острова словно специально создан для тех, кто хочет тишины и кристально чистой воды.

Он спрятан за сосновым лесом и скалами, недалеко от города Сант-Антони-де-Портмани. Чтобы добраться сюда, нужно сначала припарковаться у пляжа Кала-Салада, а затем пройти около 15 минут пешком по тропинке среди деревьев. Да, без удобств — ни баров, ни туалетов. Но зато какая красота!

Лучше всего взять с собой пляжный зонт, напитки, перекус и заранее подготовиться к полному отключению от цивилизации. Если захочется перекуса с видом на море, можно отправиться в расположенный рядом ресторан у Кала-Салада. Он работает только летом и предлагает простую, но вкусную кухню — морепродукты и паэлью.

Снорклинг здесь — настоящее удовольствие. Под водой — водорослевые луга и стайки рыб, снующих между камнями. А если захочется сменить пляжный отдых на что-то необычное, отправляйтесь по тропе в Сес-Фонтеллес — к доисторическим пещерным рисункам.

Тем, кто ищет не только пляжи, но и атмосферу, стоит подумать о проживании в агротуризме в глубине острова. Традиционные шале, тишина, звёзды и никакой клубной суеты. А для любителей идеального песка и закатов — паром до соседней Форментеры.

В 90-х Ибица была Меккой для любителей хаус-музыки, а сегодня остров всё чаще задумывается об устойчивом развитии и сохранении природы. Охраняемая морская экосистема и статус объекта ЮНЕСКО — это тоже часть истории острова.

Уточнения

Иви́са или И́бица (исп. Ibiza) — остров в Средиземном море. Принадлежит Испании.  Административный центр — город Ивиса. Наибольшую известность этому острову приносят многочисленные клубы, где исполняется электронная музыка самых разнообразных направлений.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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