Мексика вводит новый налог для круизных пассажиров: что это значит для путешественников

2:28 Your browser does not support the audio element. Туризм

В 2025 году Мексика сделает смелый шаг на пути к устойчивому туризму, введя новый налог на пассажиров круизных лайнеров. Этот шаг поставит страну в один ряд с другими карибскими направлениями, такими как Барбадос, Доминиканская Республика и Коста-Рика, которые уже начали взимать туристические сборы. Но что это означает для путешественников?

Фото: commons.wikimedia.org by No machine-readable author provided, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Круизный лайнер

Плата за круизы и её цели

С 2025 года Мексика введет сбор в размере 42 долларов с пассажиров круизных лайнеров. Этот налог является частью нового закона, который был принят в конце 2024 года.

Ожидается, что большая часть средств будет направлена на проекты в области национальной безопасности, поддерживаемые военными.

Остальная сумма будет использована для модернизации портов и прибрежной инфраструктуры. Основная цель — защита экосистем Мексики, улучшение туристической инфраструктуры и обеспечение долгосрочной устойчивости.

Почему Мексика?

Этот шаг отражает усилия региона, который стремится реинвестировать доходы от туризма в защиту природы и развитие инфраструктуры.

По словам официальных лиц, средства будут направлены на охрану окружающей среды и укрепление прибрежных ресурсов, что очень важно в условиях роста числа туристов.

Барбадос и другие страны Карибского бассейна

Система налога на туристов не нова. Барбадос, например, использует дифференцированную систему, взимая плату в зависимости от типа жилья.

Гостям небольших отелей нужно заплатить 5 барбадосских долларов за ночь, в то время как для проживания на элитных курортах сбор может достичь 20 долларов.

Эти средства направляются на улучшение инфраструктуры, в том числе на модернизацию международного аэропорта и сохранение культурного наследия.

Влияние на индустрию туризма

Для круизных компаний нововведение может означать увеличение стоимости поездок, что, по мнению некоторых, снизит конкурентоспособность Мексики.

Однако правительственные чиновники утверждают, что эти меры необходимы для долгосрочного устойчивого развития страны.

Налог на круизные лайнеры станет частью широкой стратегии по защите экосистем и поддержке культурных и природных ресурсов.

Уточнения

Мексика́нские Соединённые Шта́ты (исп. Estados Unidos Mexicanos) — государство в Северной Америке, на севере граничит с Соединёнными Штатами Америки, на юго-востоке — с Белизом и Гватемалой. Согласно одной легенде, бог войны и покровитель страны Уицилопочтли имел тайное имя "Мецтли", или "Меши". В этом случае топоним "Мексика" будет означать "место Меши" или "земля войны".

