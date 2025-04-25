Уютный Ландрам: почему путешественники возвращаются сюда снова и снова

Миртл-Бич и Чарльстон — звёзды туристических путеводителей по Южной Каролине. Но если свернуть с проторенной дороги и поехать по шоссе 176 к северу, можно открыть для себя тихую жемчужину — город Ландрам. Здесь, на площади менее 8 квадратных километров, живёт около 2800 человек. И это не мешает месту быть полным сюрпризов.
Ландрам уютно расположился у подножия гор Блу-Ридж, и его исторический центр словно сошёл со страниц старого альбома. Бутики и антикварные лавки здесь до сих пор находятся в зданиях, построенных в конце 1800-х годов.
А всё началось с железной дороги и пастора Джона Ландрама, который подарил участок земли для станции. Город с тех пор вырос, но до сих пор бережно хранит свою провинциальную душу.
Любите старину? В центре Ландрама вас ждут антикварные магазины, в которых легко потеряться на несколько часов. Загляните в Landrum Antique Mall, Expressions Antiques или Yankee Peach Antiques and Collectibles — и, возможно, уедете отсюда с чем-то по-настоящему особенным.
Главная достопримечательность города — крытый мост Кэмпбелла, построенный в начале 1900-х годов. Это единственный арочный деревянный мост, сохранившийся в Южной Каролине.
А чуть дальше, в 16 километрах, прячется мост Пойнтсетт 1820 года — старейший в штате. Один из туристов на Tripadvisor написал:
Любителям прогулок стоит отправиться в заповедник Честнат-Ридж или (когда он снова откроется) в заповедник Блу-Уолл. Здесь природа будто специально создана для неспешного отдыха.
И всё это — вдали от шумных туристических маршрутов.
Ю́жная Кароли́на (англ. South Carolina, ) — штат на юго-востоке США, один из так называемых Южно-Атлантических штатов. Назван в честь английского короля Карла I.
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