Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ремонт за копейки, который выглядит на миллионы: дизайнеры раскрыли главный секрет
Штраф из ниоткуда: за что на самом деле ловят камеры на трассах
Гуаран жёлтый: красивое и полезное дерево для вашего сада
Волосы сыпятся, сил нет, а ешь нормально? Не хватает одного нутриента
Решение Винисиуса потрясло мир футбола: отказ от миллиарда – ради чего
МКС станет лабораторией времени: что скрывает проект ACES
Ольга Бузова заявила, что могла бы прожить неделю в палатке
Крупный земельный участок под Санкт-Петербургом: кто пытается отменить его продажу
Забудьте о кофе: горячий шоколад — ваш новый источник энергии и концентрации

Земля дрогнула — нервы сдали: что творится с турами в Стамбул

2:13
Туризм

23 апреля у побережья района Силиври в Стамбуле произошло несколько подземных толчков, самое мощное — магнитудой 6,2. Несмотря на кратковременное беспокойство, ситуация в городе быстро стабилизировалась.

Стамбул, мечеть
Фото: Wikimedia Commons by Tedd, This file, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Стамбул, мечеть

Стамбул трясёт: правда о ситуации после толчков

"Мы не фиксируем заявлений на аннуляцию туров, а также просьб о досрочном прекращении отпуска. По словам наших туристов, которые сейчас находятся в Стамбуле, обстановка в городе спокойная. Вчера во время подземных толчков им пришлось выйти на улицу из отеля и провести снаружи около часа. Сейчас всё нормально, так что, если вы планируете отправиться в Стамбул на майские праздники, планы можно не менять", — рассказали в пресс-службе туркомпании Space Travel, входящей в Российский союз туриндустрии.

Координатор туроператора Pegas Touristik по СНГ Орхан Санджар отметил, что хотя некоторые туристы отменяют поездки, ситуация носит временный характер и вряд ли серьёзно скажется на туризме.

Но могут ли россияне отказаться от тура и вернуть деньги?

Как сообщает URA. RU, отказаться от путешествия можно — и даже без объяснения причины. Однако рассчитывать на компенсацию не стоит. Стихийные бедствия, такие как землетрясения, — это форс-мажор, а значит, туроператор не обязан возвращать средства.

"Землетрясения и другие стихийные бедствия — это чрезвычайные обстоятельства. В таких случаях туроператор не несёт обязательств по выплате компенсации, однако многие компании проявляют лояльность к своим клиентам и предлагают перерасчёт стоимости за неиспользованные ночи проживания", — пояснила руководитель международных проектов Слетать. ру и директор Let's Fly Любовь Воронина.

Если тур начинается в ближайшее время, аннуляция возможна только с удержанием расходов — например, штрафов от авиакомпаний и отелей.

Чтобы избежать потерь, туристам советуют оформлять страховки, включающие риски природных катаклизмов.

Уточнения

Стамбу́л (тур. İstanbul, ранее известный как Константинополь (греч. Κωνσταντινούπολις) — крупнейший город Турции, экономический, исторический и культурный центр страны.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Шокирующее открытие в Техасе: студенты нашли останки одного из крупнейших динозавров
Наука и техника
Шокирующее открытие в Техасе: студенты нашли останки одного из крупнейших динозавров Аудио 
ТОП-5 лучших легковушек всех времён
Авто
ТОП-5 лучших легковушек всех времён Аудио 
Нагар, расход и вялая тяга — решается за 2 минуты
Авто
Нагар, расход и вялая тяга — решается за 2 минуты Аудио 
Популярное
Нам кажется, что время есть — но Солнце уже выбрало дату своей смерти

Учёные рассчитали точную дату гибели жизни на Земле. Что происходит с Солнцем, и как нам выжить после миллиардного отсчёта?

Нам кажется, что время есть — но Солнце уже выбрало дату своей смерти
Как подтянуть дряблую кожу за две недели: советы, которые действительно работают
Как подтянуть дряблую кожу за две недели: советы, которые действительно работают
6 мест в океане, которых боятся даже подводные лодки
ТОП-5 лучших легковушек всех времён
Советские истребители, опередившие своё время Дмитрий Плотников Турецкий батальон прибыл в Сомали в рамках союзнических обязательств Андрей Николаев Конгрессмен Фицпатрик выстрелил посланием Путину по русским и мог начать войну с РФ Олег Володин
Весна начинается со сморчков: что можно, а что нельзя с ними делать
Больше не нужно тратить деньги на кондиционер: охладить свой дом можно с помощью простой трубы
Муравейник в теплице — не норма: как избавиться и не навредить
Муравейник в теплице — не норма: как избавиться и не навредить
Последние материалы
Хвост есть — запаха нет: гениальные способы освежить дом
Птенец на земле — не сирота: как помочь птицам и не навредить
Гормон молодости: как разбудить соматропин и замедлить старение
Ваш умный телевизор следит за вами: как остановить скрытый сбор данных
Масло по цене машины: рассказываем, сколько стоит быть владельцем Bugatti
Под угрозой исчезновения: как учёные пытаются спасти уникальную лягушку
Вкус детства в сотейнике: томатная подлива как в СССР — ностальгия в каждой ложке
Анна Семенович рассказала, что сделала бы, если стала мужчиной
Как отрастить брови за месяц — реальные лайфхаки и средства
Летний отпуск мечты: 3 курорта, которые получили высшие оценки от путешественников
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.