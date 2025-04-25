Земля дрогнула — нервы сдали: что творится с турами в Стамбул

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23 апреля у побережья района Силиври в Стамбуле произошло несколько подземных толчков, самое мощное — магнитудой 6,2. Несмотря на кратковременное беспокойство, ситуация в городе быстро стабилизировалась.

Фото: Wikimedia Commons by Tedd, This file, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Стамбул, мечеть

Стамбул трясёт: правда о ситуации после толчков

"Мы не фиксируем заявлений на аннуляцию туров, а также просьб о досрочном прекращении отпуска. По словам наших туристов, которые сейчас находятся в Стамбуле, обстановка в городе спокойная. Вчера во время подземных толчков им пришлось выйти на улицу из отеля и провести снаружи около часа. Сейчас всё нормально, так что, если вы планируете отправиться в Стамбул на майские праздники, планы можно не менять", — рассказали в пресс-службе туркомпании Space Travel, входящей в Российский союз туриндустрии.

Координатор туроператора Pegas Touristik по СНГ Орхан Санджар отметил, что хотя некоторые туристы отменяют поездки, ситуация носит временный характер и вряд ли серьёзно скажется на туризме.

Но могут ли россияне отказаться от тура и вернуть деньги?

Как сообщает URA. RU, отказаться от путешествия можно — и даже без объяснения причины. Однако рассчитывать на компенсацию не стоит. Стихийные бедствия, такие как землетрясения, — это форс-мажор, а значит, туроператор не обязан возвращать средства.

"Землетрясения и другие стихийные бедствия — это чрезвычайные обстоятельства. В таких случаях туроператор не несёт обязательств по выплате компенсации, однако многие компании проявляют лояльность к своим клиентам и предлагают перерасчёт стоимости за неиспользованные ночи проживания", — пояснила руководитель международных проектов Слетать. ру и директор Let's Fly Любовь Воронина.

Если тур начинается в ближайшее время, аннуляция возможна только с удержанием расходов — например, штрафов от авиакомпаний и отелей.

Чтобы избежать потерь, туристам советуют оформлять страховки, включающие риски природных катаклизмов.

Уточнения

Стамбу́л (тур. İstanbul, ранее известный как Константинополь (греч. Κωνσταντινούπολις) — крупнейший город Турции, экономический, исторический и культурный центр страны.

