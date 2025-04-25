Под угрозой исчезновения: как учёные пытаются спасти уникальную лягушку

3:25 Your browser does not support the audio element. Туризм

Уникальный вид амфибий, лягушка из Марангуапи (Adelophryne maranguapensis), обитающий исключительно в штате Сеара на северо-востоке Бразилии, находится на грани исчезновения.

Фото: Flickr by Rushen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Лягушка

Ученые опасаются, что животное может исчезнуть ещё до того, как будут исследованы полезные свойства его кожи, которые могли бы принести пользу, например, фармацевтике.

Сейчас приоритетом для исследователей является сохранение популяции этого эндемичного вида, обитающего исключительно на вершине горы Раджада в горном массиве Сьерра-ди-Марангуапи. Также ведётся работа по борьбе с грибком, угрожающим виду.

Во время своей магистратуры в Федеральном университете Сеары (UFC) в рамках программы по систематике, использованию и сохранению биоразнообразия, исследователь Виктор Лукас Мораис Родригес обнаружил на коже лягушки ранее неизвестный для региона микроорганизм.

За вклад в сохранение вида исследование получило грант от британского фонда Rufford Foundation, поддерживающего проекты по защите биоразнообразия. На данный момент лягушка классифицируется как находящийся в критической опасности как в Бразилии, так и на международном уровне.

Родригес отмечает, что микрофлора кожи животных тесно связана с микробиомом воды и листьев растений, где они обитают, что указывает на активный обмен микроорганизмами между средами.

Обнадеживает то, что ни у одного из изученных лягушат не обнаружено грибка Batrachochytrium dendrobatidis (Bd), вызывающего опасную болезнь — хитридиомикоз. Это особенно важно, учитывая уязвимость вида. Более того, исследование выявило наличие бактерий с потенциальным анти-Bd-действием как на коже животных, так и в окружающих их бромелиях, что может выступать в качестве естественного барьера от инфекции.

Следующим этапом будет углубленное изучение микробиома, чтобы лучше понять его роль и использовать полученные знания в целях охраны вида и его среды обитания.

Профессор UFC Дениз Хисса, научный руководитель работы, подчеркивает, что лягушонок играет важную роль в экосистеме.

"Как и другие амфибии, этот вид поедает насекомых, способствуя контролю численности вредителей и поддержанию баланса в пищевой цепи. Он обитает в строго ограниченной зоне — всего около 5 км² на высоте более 800 метров", — поясняет она.

Наиболее серьезные угрозы для выживания вида — изменение климата и разрушение естественной среды обитания, а также распространение грибка Bd, который уже уничтожает популяции амфибий по всему миру.

Хотя говорить о медицинском применении кожи лягушонка пока рано, исследователи не исключают, что в будущем он может оказать и социально значимое влияние, передает diariodonordeste. verdesmares.

"Мы уже знаем, что у микроорганизмов большой фармакологический потенциал. В первую очередь мы исследуем их в контексте защиты самой лягушки, но нельзя исключать возможность того, что в будущем эти данные могут быть полезны и людям", — отмечает Родригес.

Уточнения

Амфибия — земноводное, класс позвоночных животных.

