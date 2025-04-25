Летний отпуск мечты: 3 курорта, которые получили высшие оценки от путешественников

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2:10
Туризм

Ищете место для отдыха во время летнего путешествия по северному побережью Миннесоты (США)?

Турист
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Турист

 Журнал Travel + Leisure подготовил отличные рекомендации. В новом рейтинге 10 лучших курортов Среднего Запада, составленном на основе мнений читателей, оказались Larsmont Cottages в Ту Харборс, The Hotel Landing в Уайзате и Madden's on Gull Lake.

Larsmont Cottages заняли второе место, уступив лишь Deer Path Inn в Лейк-Форесте, штат Иллинойс. Madden's расположился на третьей строчке, а The Hotel Landing занял шестое место.

Рейтинг основан на более чем 186 000 анкет, в которых путешественники оценивали отели, курорты, города, острова, круизы, спа и авиалинии. Всего собрано более 700 000 голосов, учитывались такие критерии, как комфорт номеров, расположение, сервис, кухня и соотношение цены и качества.

Larsmont Cottages, расположенный на берегу озера Верхнее в Миннесоте, открыт круглый год и занимает более 40 акров земли с 400 метрами прибрежной линии. Курорт дружелюбен к гостям с питомцами и предлагает живописные виды, финскую баню с дровяной печью и массажный домик.

Гости отмечают большое количество активностей на свежем воздухе и ресторан Lege Rock Grille, где подают блюда из местных продуктов и богатую винную карту.

Madden's on Gull Lake, один из крупнейших курортов региона Брейнард, раскинулся на 1 000 акров полуострова. Здесь находятся три поля для гольфа на 18 лунок, включая знаменитое The Classic, которое считают одним из лучших общественных полей в Миннесоте.

The Hotel Landing, расположенный на берегу залива Уайзата на озере Миннетонка, предлагает своим гостям спа-услуги и ресторан ninetwentyfive, где сочетаются прибрежные вкусы с сезонной кухней Среднего Запада. По вечерам здесь звучит живая музыка, передает bringmethenews.

Уточнения

Гольф (англ. golf) — вид спорта, в котором отдельные участники или команды соревнуются, загоняя маленький мячик в специальные лунки ударами клюшек, с целью пройти отведённую дистанцию за минимальное число ударов.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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