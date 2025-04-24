Миграционный кризис ударил по туристам: что изменилось в Шенгенской зоне

4:15 Your browser does not support the audio element. Туризм

В 2025 году в Барселоне прошла встреча, ознаменовавшая значительные перемены в Шенгенской зоне.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Чемодан

Германия, Франция, Нидерланды, Австрия, Италия, Словения, Дания, Швеция, Норвегия, Болгария, Польша и Чехия временно восстановили внутренний пограничный контроль. Эти меры, вызванные миграционными вызовами, соображениями безопасности и масштабными мероприятиями, уже заметно повлияли на путешествия по Европе.

Шенген долгое время ассоциировался с открытыми границами и свободой передвижения. Однако новая реальность требует от путешественников большей подготовки — возможны задержки, дополнительные проверки и необходимость носить при себе документы даже на коротких маршрутах. Хотя эти действия соответствуют статьям 25 и 29 Шенгенского пограничного кодекса, они заметно меняют привычный ритм передвижения в Европе.

Для деловых людей, цифровых кочевников и местных жителей, часто пересекающих границы, новые правила становятся частью повседневной логистики. Формально привилегии Шенгена не отменены, но теперь взаимодействие с системой стало иным — с большим вниманием к деталям и планированию.

Норвегия: до конца 2025 года действует выборочный контроль на сухопутных и морских границах, особенно при въезде из Швеции. Пассажиры обязаны иметь при себе оригиналы удостоверений личности.

Швеция: контроль сосредоточен на поездках из Дании, особенно через мост Эресунн. Проводятся проверки в поездах, автобусах и на автодорогах.

Дания: акцент на границе с Германией и в портах. Даже при обычных поездках на автомобиле или автобусе необходимо иметь документы и быть готовыми к проверке.

Словения: усиленный контроль на границах с Хорватией и Венгрией из-за южного миграционного маршрута. Задержки возможны как на автотранспорте, так и в поездах.

Италия: с конца 2024 года контролирует въезды со стороны Франции, Австрии и Словении. Повышенное внимание в аэропортах и туристических зонах.

Австрия: фокус на границах с Словенией и Венгрией. Установлены стационарные и мобильные посты проверки, действует выборочный контроль.

Нидерланды: с 9 декабря 2024 года по 8 июня 2025 года ведут выборочные проверки на границах с Бельгией и Германией. Пассажирам стоит закладывать время на возможные остановки.

Франция: после Олимпийского года контроль действует до конца апреля 2025 года и может быть продлен. Проверки на всех основных маршрутах, особенно в периоды массовых мероприятий.

Германия: с сентября 2024 года — полный наземный контроль на границах с Польшей, Чехией, Австрией, Францией, Нидерландами и Швейцарией. Задержки на пересечении границ составляют от 30 до 60 минут.

Болгария: с января 2025 года вступила в Шенген по морским и воздушным границам. Ведется выборочный досмотр в аэропортах и портах, что является частью переходного периода интеграции.

Планируя поездки по Европе в 2025 году, стоит учитывать следующие рекомендации:

1. Всегда имейте при себе паспорт или национальное удостоверение личности, даже для поездок между странами Шенгенской зоны.

2. Держите под рукой документы о маршруте и бронированиях.

3. Заложите дополнительное время для пересечений границ, особенно на поездах и автомобилях.

4. Будьте готовы к досмотру даже на внутришенгенских рейсах.

5. Следите за политическими событиями, так как они могут повлиять на усиление контроля, передает travelandtourworld.

Уточнения

Шенгенская зона — пространство из 29 европейских государств, присоединившихся к нормам Шенгенского законодательства Европейского союза и отменивших пограничный контроль между собой.



