В Грузию, Армению вместо Турции и Египта? Планируем путешествия осознанно

1:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туристы, предпочитающие отдыхать внутри страны, выбирают Сочи, Кавказ и Алтай.

Фото: commons.wikimedia.org by Armenak Margarian, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Армения

Поездки в Бурятию также становятся популярными для тех, кто хочет насладиться природой вдали от толп.

Цены на туры в этих регионах варьируются от 60 до 90 тысяч рублей за неделю, в зависимости от места. В 2025 году на Алтае наблюдается рост спроса на гастротуры и "тихие турбазы", где нет Wi-Fi и связи. Люди хотят "разгрузиться" от информационного потока. Авиабилеты из Тюмени в Сочи весной стоили от 12 до 18 тысяч рублей в обе стороны, а туры в Бурятию с перелетом и проживанием начинаются от 55 тысяч рублей, передает nashgorod.ru.

Спрос на заграничные туры среди тюменцев также увеличился из-за ослабления доллара. Для экономии на отдыхе рекомендуется планировать путешествия осознанно. Прямые рейсы из Тюмени могут быть дорогими, поэтому стоит рассмотреть вылеты из Екатеринбурга или с пересадкой в крупных городах.

Тюменцы также могут обратить внимание на более доступные направления, такие как Грузия, Армения, Сербия и Тунис, которые могут оказаться дешевле, чем традиционные Турция и Египет. Рассрочка оплаты туров и выбор апарт-отелей с кухнями для самостоятельного приготовления пищи также являются хорошими способами сократить расходы.

Однако специалист по туризму Марина Толмачева подчеркивает, что не стоит гнаться за самой низкой ценой, лучше немного переплатить, чтобы избежать неприятных сюрпризов во время отпуска, что намного важнее.

Уточнения

Рейс — путь транспортного средства (корабля, судна, автомобиля, летательного аппарата и так далее) по определённому маршруту.



