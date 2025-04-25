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За кулисами великолепия: особняк Перейр раскрывает свои двери и секреты этой весной

2:10
Туризм

Он редко открыт для публики и даже никогда не был открыт для неё до Дней европейского наследия в 2023 году: построенный для банкира Эмиля Перейра (1800—1875) между 1879 и 1881 годами и спроектированный архитектором Уильямом Боуэнсом ван дер Бойеном (1834—1907), особняк Перейр сегодня остаётся одним из самых роскошных частных особняков. Он находится рядом с парком Монсо.

Люстра
Фото: commons.wikimedia.org by Mrkhlopov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Люстра

Именно он, Эмиль Перейр, преуспел в одном из крупнейших переворотов на рынке недвижимости XIX века вместе со своим братом Исааком, вернув у государства половину парка (всё же десять гектаров), которую он разделил, а затем продал великим "акционерам века" братьям Гонкур.

Годовщина Фонда Дель Дука

Особняк Перейр, купленный в 1975 году Симоной дель Дука (1912—2004), женой владельца прессы Чино Дель Дука (1899—1967), с тех пор является домом для фонда, носящего их имя, который ежегодно награждает врачей, учёных, художников, археологов и писателей, таких как Пьер Юиг, Барбара Чейз-Рибу и Ясмина Реза.

В годовщину основания особняк Перейр открывается для публики на четыре исключительных события. Запланированные на вторники 22 и 29 апреля, а также 6 и 13 мая, они дают возможность познакомиться с помещением с помощью театральных постановок под руководством труппы Бала де Сен-Бонне.

Иммерсивный визит

Публика сможет посетить различные залы особняка, пройтись по его лестнице и полюбоваться великолепным видом на очень буржуазный парк Монсо, слушая рассказ о его истории, а также о паре Дель Дука и их щедром фонде в захватывающей постановке Мари-Лор Сен-Бонне.

Уточнения

Эмиль Перейр (3 декабря 1800 — 5 января 1875) и Исаак Перейр (25 ноября 1806 — 12 июля 1880) — французские банкиры, крупные предприниматели и финансисты, журналисты и научные писатели, принимавшие активное участие в развитии города Парижа в середине XIX века, а также занимавшиеся самым различным бизнесом, в том числе железными дорогами и страхованием.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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