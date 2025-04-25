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Боги проснулись: Чичен-Ица содрогнулась от мощного смерча — почему это произошло?

2:26
Туризм

Разрушенный город Чичен-Ица до сих пор скрывает бесчисленные тайны, а сотни заброшенных зданий заставляют задуматься над многими вопросами как исследователей, так и туристов. Возможно, самым важным является то, как посреди джунглей были построены огромные храмы, которые играли важную духовную роль в жизни майя.

Пирамида в Чичен-Ице
Фото: commons.wikimedia.org by MarcoNK, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Пирамида в Чичен-Ице

Взлёт и падение цивилизации майя загадочны, но совершенно очевидно, что эти люди были благословлены необычайными знаниями, самым особенным воспоминанием о которых является огромный город на полуострове Юкатан.

Гигантское здание возвышается над древним городом

Как и другие древние цивилизации, майя искали благосклонности божеств, главный храм Чичен-Ица был построен в честь Кукулькана, змеиного бога, и его можно увидеть со всех уголков города. 55-метровая пирамида, построенная по системе календаря майя, является одним из семи чудес света, и то, что туристы в непосредственной близости могли увидеть несколько лет назад, наверняка запомнится на всю оставшуюся жизнь.

Ужасающий вихрь нацелился на пирамиду

Во время весеннего равноденствия в 2019 году, как и каждый год, собрались тысячи людей, так как игра теней от солнца на склоне пирамиды создаёт впечатление, будто змея ползёт вниз.

На следующий день вокруг пирамиды было меньше людей, и они столкнулись с явлением, которое, вероятно, было бы приписано гневу богов во времена майя.

Бесконечно длинный пылевой смерч образовался у подножия церкви. Хотя это явление совершенно естественное, оно не лишено опасности. Во время погодных явлений, которые происходят в тёплые летние периоды, из-за солнечной радиации, которая сильно нагревает землю, горячий воздух становится легче и поднимается вверх, а образование низкого давления образует меньшую воронку, которая может вращаться со скоростью до 200 км/ч и двигаться со скоростью 100 км/ч — кстати, подобные вещи имеют тенденцию развиваться в Венгрии в летний период.

Многие из туристов наблюдали за происходящим с ужасом, другие с любопытством, но ясно одно: им повезло своими глазами увидеть уникальную и впечатляющую картину.

Уточнения

 
 Чиче́н-Ица́ (исп. Chichén Itzá, аст. Chichen Itzā, юк. Chi’ch'èen Ìitsha) — политический и культурный центр майя на севере полуострова Юкатан в Мексике, священный город народа Ица.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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