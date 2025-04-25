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Дейва-Марина: 70 километров счастья на мотоцикле — путешествие, которое стоит каждой минуты

3:02
Туризм

На Ривьере-ди-Леванте, где холмы поднимаются прямо из моря, есть деревня, которую мало кто знает, но которая очаровывает любого, кто решит сделать перерыв — возможно, для купания или простой прогулки, вдыхая морской воздух. Дейва-Марина в провинции Специя является одним из тех мест, которые смогли остаться аутентичными и защищёнными от шума массового туризма. Это одна из самых красивых деревень в Италии, и, прогуливаясь по узким и красивым улочкам центра, вы поймёте почему!

Деревня Дейва Марина
Фото: commons.wikimedia.org by Davide Papalini, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Деревня Дейва Марина

Маршрут по Ривьере-ди-Леванте: Дейва-Марина

До пристани Дейва-Марины очень легко добраться на мотоцикле. Самый быстрый способ — свернуть на автостраду A12 Генуя-Ливорно и далее свернуть на соответствующей развязке. Но это было бы слишком просто, и вы бы пропустили всю прелесть Лигурии! Альтернативой является поездка по прибрежной дороге с видом на Лигурийское море, более медленная, но, безусловно, более наводящая на размышления. Из Рапалло можно пересечь весь генуэзский участок Ривьеры: Сант-Андреа-ди-Роверето, Лаванья, Сестри-Леванте — и подойти к изгибам перевала Бракко (в Монелье) среди морских сосен, внезапных видов на синеву и дорог, которые, кажется, созданы специально для исследования на двух колёсах. Наконец, примерно через семьдесят километров и пару часов пути вы в Дейва-Марине, первом муниципалитете в провинции Специя.

Дейва-Марина — одна из самых красивых деревень

С первого взгляда вы поймёте, что Дейва-Марина имеет две идентичности: с одной стороны — прибрежный центр, современный и предназначенный для гостеприимства, с песчаными пляжами, смешанными с гравием, и тихими набережными, с другой стороны — верхняя часть древней деревни, та, что поднимается между холмами, с характерными лигурийскими улочками, каменными домами, деревянными дверями и открыточными видами. Именно здесь до сих пор можно вдохнуть аромат сельской Лигурии, и неслучайно этот муниципалитет входит в число самых красивых деревень Италии, поэтому стоит прогуляться, чтобы открыть для себя всё это!

Прогулка по деревне Дейва-Марине

Если вы хотите искупаться, вы можете легко добраться до пляжей, но если вы хотите иметь особую и беспрецедентную точку зрения, то стоит открыть для себя менее "морскую" часть Дейва-Марины. Верхняя часть находится вокруг церкви Сант-Антонио-Абате, построенной в 1730 году. Здесь же находится Сарацинская башня — древняя сторожевая башня, построенная в шестнадцатом веке для защиты от пиратских набегов. Вид простирается между морем и лесом, и вы можете понять, почему Дейва-Марина была такой стратегической. Башня открывается по особым случаям: для проведения выставок или мероприятий.

Уточнения

Дейва-Марина (итал. Deiva Marina, лиг. Deiva) — коммуна в Италии, располагается в регионе Лигурия, в провинции Ла Специя.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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