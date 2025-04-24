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Уникальная горчица и другие поводы заехать в сердце Бурбонне

3:11
Туризм

Как будто сцена из исторического фильма: узкие мощёные улицы петляют между домами с золотистыми фасадами, за каждым поворотом — тишина веков. Это не музей под открытым небом, а живая деревня Шарру, затерянная в зелёных холмах региона Овернь-Рона-Альпы. Всего 400 жителей и почти тысяча лет истории. Неудивительно, что с 1987 года она входит в список "Самых красивых деревень Франции".

архитектура
Фото: commons.wikimedia.org by M.A.Record, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
архитектура

Погружение в эпоху герцогов

Шарру возвышается на 413 метров над уровнем моря — раньше здесь стоял каструм времён галло-римлян. С тех пор поселение превратилось в крепость с мощными стенами, двумя готическими воротами — Порт-де-ля-Клок и Порт-д'оф-Топ — и площадью под названием "Двор дам".

В 1245 году деревне даровали хартию франшизы, что позволило ей развиваться как торговому и административному центру.

Именно тогда Шарру расцвёл. Но в XVI веке его история резко оборвалась: в 1568 году деревню сожгли протестантские войска. Несмотря на разрушения, атмосфера Средневековья здесь не исчезла.

Необычное среди обыденного

Что делает Шарру особенным? Архитектура. Улицы обрамлены домами XV-XVIII веков с резьбой по камню, ажурными решётками и характерными перемычками.

На каждом шагу — история, которую можно прочесть в деталях. А ещё - старинные колодцы, разбросанные по деревне, словно крошечные секреты прошлого.

Рядом — 30-гектарный парк в английском стиле. Этот зелёный оазис, обнимающий деревню, делает контраст между природой и камнем особенно выразительным.

Именно это сочетание привлекает сюда художников, фотографов и тех, кто ищет визуальное вдохновение.

Вкус, достойный наград

Но Шарру умеет удивлять не только внешностью. Его гастрономическая гордость — местная горчица, воссозданная семьёй Меннер в 1990 году.

Секрет вкуса — белое вино Сен-Пурсен, сделанное из винограда "трессалье". За свой уникальный вкус горчица получила престижную награду Coq d'Or.

А если вы ищете подлинные сувениры — обратите внимание на изделия ручной работы. Здесь работают мастера: стеклодувы, мыловары, керамисты. Всё это можно не только купить, но и увидеть процесс создания.

Как попасть в сказку без толпы

Лучшее время для поездки — весна или осень: меньше туристов и мягкий свет для фото. Деревня компактна, её легко исследовать пешком. А вот чтобы прочувствовать ритм местной жизни, лучше остаться хотя бы на день-два.

Не пропустите: в конце апреля проходит масштабная блошиная ярмарка, собирающая до 30 тысяч человек. А в ноябре здесь варят супы — на Фестивале супа их подают в местной керамике.

Уточнения

Ове́рнь — Ро́на — А́льпы (фр   lang="fr">Auvergne‐Rhône‐Alpes, сокр. AURA; окс. Auvèrnhe Ròse Aups, франкопров. Ôvèrgne-Rôno-Arpes) — регион Франции, созданный в результате территориальной реформы французских регионов в 2014 году путём соединения регионов Овернь и Рона — Альпы.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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