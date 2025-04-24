Бюджетные майские: самый дешёвый город для майских уже определён — и это не Сочи

1:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

Тюмень неожиданно заняла первое место в списке самых недорогих направлений для отдыха на майские праздники. Согласно исследованию сервиса "Островок", средняя стоимость ночи в отеле или апартаментах здесь составила всего 3 800 рублей — это почти в два раза меньше, чем в среднем по стране.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Номер в отеле

Куда еще поехать недорого

Если вы планируете поездку с ограниченным бюджетом, стоит обратить внимание и на другие города:

Новосибирск — 4 000 рублей за ночь,

Смоленск — 4 300 рублей,

Ессентуки — 4 400 рублей,

Астрахань — 4 500,

Рязань и Вологда — 4 600,

Горно-Алтайск — 4 650 рублей.

В целом по России стоимость одной ночи в отелях и апартаментах на майские праздники выросла в среднем до 6 300 рублей — на 18% больше по сравнению с прошлым годом.

Интерес к отдыху растет

Как сообщает Москва 24, путешествия по стране и за её пределами становятся всё популярнее, число бронирований с 1 по 11 мая выросло на 20%. Особенно заметен рост интереса к зарубежным поездкам — он увеличился на 35%.

Где отдохнуть за границей недорого

Среди иностранных направлений лидируют по доступности:

Киргизия — 4 900 рублей за ночь,

Вьетнам — 5 100 рублей,

Абхазия — 5 300 рублей,

Казахстан — 5 500 рублей,

Грузия — 6 000 рублей.

"Спрос на отели стабильно растет — как в России, так и за рубежом", — отметила управляющий директор сервиса Дарья Кочеткова.

К слову, интерес к поездкам по России среди москвичей тоже заметно вырос — на 5%. Наибольшую популярность в этом году получила Новосибирская область.

Уточнения

Брони́рование — размещение и подтверждение заявки на туристическую услугу.

