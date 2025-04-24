Бюджетные майские: самый дешёвый город для майских уже определён — и это не Сочи

Тюмень неожиданно заняла первое место в списке самых недорогих направлений для отдыха на майские праздники. Согласно исследованию сервиса "Островок", средняя стоимость ночи в отеле или апартаментах здесь составила всего 3 800 рублей — это почти в два раза меньше, чем в среднем по стране.
Если вы планируете поездку с ограниченным бюджетом, стоит обратить внимание и на другие города:
В целом по России стоимость одной ночи в отелях и апартаментах на майские праздники выросла в среднем до 6 300 рублей — на 18% больше по сравнению с прошлым годом.
Как сообщает Москва 24, путешествия по стране и за её пределами становятся всё популярнее, число бронирований с 1 по 11 мая выросло на 20%. Особенно заметен рост интереса к зарубежным поездкам — он увеличился на 35%.
Среди иностранных направлений лидируют по доступности:
"Спрос на отели стабильно растет — как в России, так и за рубежом", — отметила управляющий директор сервиса Дарья Кочеткова.
К слову, интерес к поездкам по России среди москвичей тоже заметно вырос — на 5%. Наибольшую популярность в этом году получила Новосибирская область.
Брони́рование — размещение и подтверждение заявки на туристическую услугу.
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