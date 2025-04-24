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Здесь писал либретто сам Романи: история, которая пахнет солью и искусством

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Туризм

Лигурия — это не только яркая Генуя, изумрудное море и изысканная кухня. Это ещё и бесконечная галерея очаровательных деревушек, каждая из которых хранит дух традиций и настоящей Италии. Один из таких мест — Монелья, спрятанная на Ривьере ди Леванте, восточнее Генуи. Этот небольшой приморский городок — настоящая находка для тех, кто ищет красоту, тишину и аутентичную атмосферу. В Монелью легко влюбиться — достаточно одного взгляда.

Лигурия
Фото: commons.wikimedia.org by Aconcagua (talk), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Лигурия

Гуляем по Монелье: старинные улочки, храмы и история под открытым небом

Лучший способ прочувствовать дух города — медленно прогуляться по его улочкам. Здесь каждый поворот словно открытка: разноцветные фасады домов, древние постройки и уютные заведения, где можно спокойно передохнуть за чашкой кофе или бокалом вина.

Когда-то Монелью пересекал бурный ручей, деливший её на два района — западный и восточный. Первый известен церковью Сан-Джорджо, основанной в XIV веке монахами-бенедиктинцами. Несмотря на возраст, здание до сих пор хранит уникальные черты, включая францисканский клуатр, готические полиптихи XV века и полотно, приписываемое живописцу эпохи Возрождения Лука Камбьязо.

Во второй части города возвышается церковь Санта-Кроче с потрясающим внешним убранством — вымощенным мозаикой и мраморным рельефом конца XIII века. Внутри — настоящее собрание произведений искусства: скульптуры Маральяно и легендарный византийский крест, который, по преданию, прибило к берегу морем.

Место вдохновения: от фресок до музыкальной истории

Рядом с церковью Санта-Кроче стоит дом, в котором провёл последние годы жизни выдающийся поэт и либреттист Феличе Романи, написавший тексты для Россини, Беллини и Доницетти. Неподалёку — старейшее здание Монельи, ораторий Disciplinanti, украшенный четырьмя слоями фресок, охватывающих шесть веков истории. Настоящая капсула времени, открытая для всех.

Дополнить культурную прогулку стоит визитом в две крепости: Виллафранка на востоке и Монлеоне на западе. Первая, частично восстановленная после Второй мировой, сегодня принимает гостей в рамках центра изучения творчества Романи. Вокруг неё — ботанический сад с местными средиземноморскими растениями: глицинией, фенхелем, тимьяном и даже дикими каперсами. А замок в Монлеоне, построенный в стиле Коппеде, словно вышел из фантастической сказки.

От бирюзового моря до ароматных сосен

Море — не просто фон, а главный элемент пейзажа Монельи. Его вода настолько прозрачна, что можно разглядеть морских звёзд, осьминогов, мурен и разноцветные кораллы. Любителям купания здесь однозначно понравится: пляжи уютные, вода тёплая, а виды — захватывающие.

Но и горы не подкачали: от побережья тянутся живописные тропы, ведущие вглубь ландшафта. Прогулка по ним — отличная возможность очистить голову и вдохнуть полной грудью аромат Лигурии.

Вкус Монастиря: от фокаччи до маринованной рыбы

Если вы думали, что уже достаточно впечатлены, приготовьтесь к последнему козырю Монельи — еде. Здесь, как и по всей Лигурии, готовят знаменитую фокаччу, но местная гордость — блюдо под названием scabeggio: рыба, маринованная в уксусе, с чесноком, луком и ароматными травами. Также стоит попробовать фирменные trenette al pesto — пасту с местным базиликовым соусом, которую здесь готовят по всем канонам.

Уточнения

Лигу́рия (итал. Liguria, лиг. Ligûria) — административная область Италии на северном побережье Лигурийского моря.

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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