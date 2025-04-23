Спрятанный рай вместо толп: как провести лето в тишине за копейки — местные раскрывают детали

1:03 Your browser does not support the audio element. Туризм

Озеро Тиса в деревне Саруд считается малоизвестным направлением, в то время как озеро Балатон (Венгрия) переполнено туристами.

Фото: commons.wikimedia.org by LPLT, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Озеро

Спрос на тихие и бюджетные альтернативы растет. Озеро Тиса предлагает кристально чистую воду и тенистые пляжи, где туристов практически нет. Здесь нет больших отелей и клубов, только естественный пляж, ухоженные территории и мелководные участки для детей. Местные жители приходят с простыми припасами: одеялами, термосами и бутербродами, но рядом можно найти недорогие семейные заведения с домашней едой.

Пикники и разговоры у воды создают атмосферу спокойствия и уюта. Саруд, расположенный на северном берегу озера, становится популярным среди венгров, которые ищут отдых вдали от толпы. Этот уголок природы предлагает доступный и расслабляющий отдых, который позволяет насладиться летними днями в окружении тишины и природы, пишет knykk.

Уточнения

Спрос (англ. demand) — это зависимость между ценой и количеством товара, который покупатели могут и желают купить по строго определённой цене, в определённый промежуток времени.



