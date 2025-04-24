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Путешествие в прошлое: скрытая деревня в Лигурии, в которую влюбляешься с первого взгляда

2:21
Туризм

Забудьте про шумные курорты у моря — настоящая магия Лигурии раскрывается тем, кто решится на небольшое приключение. Одно из таких мест — деревня Зуккарелло, одна из самых красивых в Италии, скрытая среди лигурийских холмов и почти не изменившаяся со Средневековья.

деревни Италии
Фото: commons.wikimedia.org by JarnaQuais, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
деревни Италии

Как добраться

Поездка до Зуккарелло — уже само по себе маленькое путешествие. От шоссе Турин — Савона стоит свернуть в Севе, а дальше двигаться по SS28 в сторону Bagnasco и Garessio.

Затем нужно выйти на SS582, и дорога начнёт извиваться среди зелёных склонов Лигурийских Апеннин. Через час — и вы в сказке.

В сердце деревни

Исторический центр крошечного Зуккарелло (всего 130 м над уровнем моря) собрался вдоль холма Сан-Бернардо.

Узкие улочки с брусчаткой, древние фасады, каменные арки — всё это переносит в XIII век, когда здесь был основан укреплённый поселок.

В XIV-XVII веках он даже стал столицей собственного маркизата, контролируя ключевой торговый путь — соляную дорогу.

Символ деревни — мост через ручей Неве

Этот каменный арочный мост — настоящее украшение Зуккарелло. Построенный в классическом "ослином" стиле, он не просто служит переправой, а стал визитной карточкой деревни. Его можно было увидеть даже на обложке Time в 60-х — такой уж он фотогеничный.

След Иларии

История Зуккарелло неразрывно связана с благородной девушкой из рода, владевшего деревней Иларией дель Карретто.

Умершая в 26 лет при родах, она вдохновила великих поэтов Италии. Её бронзовая статуя встречает гостей у самого въезда в деревню, напоминая: вы в месте, где легенды оживают.

Пешком по соляной тропе

Если хочется немного размяться, из Зуккарелло можно отправиться в поход по старинной соляной дороге. Путь ведёт вдоль ручья, через деревню Басси, к крепости Кастельвеккьо-ди-Рокка-Барбена.

Подъём займёт время, но виды — того стоят. На обратном пути можно пройти по "тропе Иларии", которая петляет среди муравьиных троп и тенистых лесов.

Уточнения

Лигу́рия (итал. Liguria, лиг. Ligûria) — административная область Италии на северном побережье Лигурийского моря.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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