Путешествие в прошлое: скрытая деревня в Лигурии, в которую влюбляешься с первого взгляда

Забудьте про шумные курорты у моря — настоящая магия Лигурии раскрывается тем, кто решится на небольшое приключение. Одно из таких мест — деревня Зуккарелло, одна из самых красивых в Италии, скрытая среди лигурийских холмов и почти не изменившаяся со Средневековья.
Поездка до Зуккарелло — уже само по себе маленькое путешествие. От шоссе Турин — Савона стоит свернуть в Севе, а дальше двигаться по SS28 в сторону Bagnasco и Garessio.
Затем нужно выйти на SS582, и дорога начнёт извиваться среди зелёных склонов Лигурийских Апеннин. Через час — и вы в сказке.
Исторический центр крошечного Зуккарелло (всего 130 м над уровнем моря) собрался вдоль холма Сан-Бернардо.
Узкие улочки с брусчаткой, древние фасады, каменные арки — всё это переносит в XIII век, когда здесь был основан укреплённый поселок.
В XIV-XVII веках он даже стал столицей собственного маркизата, контролируя ключевой торговый путь — соляную дорогу.
Этот каменный арочный мост — настоящее украшение Зуккарелло. Построенный в классическом "ослином" стиле, он не просто служит переправой, а стал визитной карточкой деревни. Его можно было увидеть даже на обложке Time в 60-х — такой уж он фотогеничный.
История Зуккарелло неразрывно связана с благородной девушкой из рода, владевшего деревней Иларией дель Карретто.
Умершая в 26 лет при родах, она вдохновила великих поэтов Италии. Её бронзовая статуя встречает гостей у самого въезда в деревню, напоминая: вы в месте, где легенды оживают.
Если хочется немного размяться, из Зуккарелло можно отправиться в поход по старинной соляной дороге. Путь ведёт вдоль ручья, через деревню Басси, к крепости Кастельвеккьо-ди-Рокка-Барбена.
Подъём займёт время, но виды — того стоят. На обратном пути можно пройти по "тропе Иларии", которая петляет среди муравьиных троп и тенистых лесов.
Лигу́рия (итал. Liguria, лиг. Ligûria) — административная область Италии на северном побережье Лигурийского моря.
Экспорт грузинского вина в Россию упал на 60% в первом квартале 2025 года, вместе с падением объемов других алкогольных напитков. Узнайте причины!