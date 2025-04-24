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Летний побег из Афин: этот пляж не найти на карте, но он стоит каждой минуты пути

2:06
Туризм

Жара, воскресенье, и всё вокруг напоминает людской муравейник — стандартная сцена на пляжах рядом с греческой столицей. Но если хочется другого — по-настоящему особенного — просто садитесь в машину и выезжайте. Не больше двух с половиной часов — и вы окажетесь в совсем ином мире.

пляжи Пелопоннеса
Фото: commons.wikimedia by Sprint28, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
пляжи Пелопоннеса

Секретный пляж без толп и баров

Он не обозначен на указателях, не рекламируется в Instagram и не снабжён баром с модными коктейлями. Но именно этим и притягивает.

Здесь нет гонки за лежаки и музыки, заглушающей шум волн. Только ты, солнце, вода и ощущение, будто открыл личный рай.

Возьмите с собой всё нужное: зонт, воду, что-то перекусить. А всё остальное… можно оставить дома. Даже телефон — он здесь может быть лишним.

Где искать этот греческий "Монако"

Место называется Комар, и его так прозвали не просто так. Район на востоке Арголиды — это виллы на десятки миллионов евро, тишина, закрытость и ощущение, что ты оказался на съёмках фильма.

Один из домов здесь оценивается в 20 миллионов евро — и да, его видно прямо с пляжа.

Пляж спрятался всего в 6 км от Порто-Хели, рядом с местечком Святой Эмилиан. Дорога туда несложная, но ориентироваться нужно по GPS — указателей не будет. Возможно, именно поэтому это место ещё не стало туристическим мемом.

Маленький остров и большая тишина

Прямо напротив пляжа — остров Комар. Выглядит как частный, почти киношный. Белый песок, мелкая вода, тишина и лёгкий ветер — всё как в открытке. А главное — почти никого вокруг.

"Это из тех мест, которые ты хочешь сохранить только для себя", — так обычно говорят те, кто однажды сюда попал.

Так что если ищешь не просто пляж, а ощущение ускользающего лета — ты знаешь, куда ехать. Только давай договоримся: никому не рассказывать.

Уточнения

Пелопонне́с (греч. Πελοπόννησος, средневековое название — Морея) — полуостров в Греции, южная часть Балканского полуострова, соединяющаяся с ним Коринфским перешейком.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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