Летний побег из Афин: этот пляж не найти на карте, но он стоит каждой минуты пути

Жара, воскресенье, и всё вокруг напоминает людской муравейник — стандартная сцена на пляжах рядом с греческой столицей. Но если хочется другого — по-настоящему особенного — просто садитесь в машину и выезжайте. Не больше двух с половиной часов — и вы окажетесь в совсем ином мире.
Он не обозначен на указателях, не рекламируется в Instagram и не снабжён баром с модными коктейлями. Но именно этим и притягивает.
Здесь нет гонки за лежаки и музыки, заглушающей шум волн. Только ты, солнце, вода и ощущение, будто открыл личный рай.
Возьмите с собой всё нужное: зонт, воду, что-то перекусить. А всё остальное… можно оставить дома. Даже телефон — он здесь может быть лишним.
Место называется Комар, и его так прозвали не просто так. Район на востоке Арголиды — это виллы на десятки миллионов евро, тишина, закрытость и ощущение, что ты оказался на съёмках фильма.
Один из домов здесь оценивается в 20 миллионов евро — и да, его видно прямо с пляжа.
Пляж спрятался всего в 6 км от Порто-Хели, рядом с местечком Святой Эмилиан. Дорога туда несложная, но ориентироваться нужно по GPS — указателей не будет. Возможно, именно поэтому это место ещё не стало туристическим мемом.
Прямо напротив пляжа — остров Комар. Выглядит как частный, почти киношный. Белый песок, мелкая вода, тишина и лёгкий ветер — всё как в открытке. А главное — почти никого вокруг.
"Это из тех мест, которые ты хочешь сохранить только для себя", — так обычно говорят те, кто однажды сюда попал.
Так что если ищешь не просто пляж, а ощущение ускользающего лета — ты знаешь, куда ехать. Только давай договоримся: никому не рассказывать.
Пелопонне́с (греч. Πελοπόννησος, средневековое название — Морея) — полуостров в Греции, южная часть Балканского полуострова, соединяющаяся с ним Коринфским перешейком.
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