Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Маленькие хитрости с солью: как правильно жарить лук для аппетитного блюда
Муравейник в теплице — не норма: как избавиться и не навредить
Вернуть мозг из тумана за 72 часа: план для тех, кто на грани выгорания
Как навсегда вывести жёлтые пятна с сиденья унитаза: ответ лежит у вас на кухне
Избегаем ошибок при поливе гортензий: путь к здоровым кустарникам
Избегая роскоши, он садится за руль сам: автопарк Папы римского Франциска как отражение его ценностей
Сосиску — в утиль: почему кошка закапывает ваше угощение
Ожидания или реальность? Sony готовит сюрприз для фанатов PlayStation
Сельхозтехника в кризисе? Почему Ростсельмаш увольняет тысячи рабочих

Пять звёзд на колёсах: первый рейс круизного поезда с премиальным сервисом

1:30
Туризм

8 мая из Тюмени в свой первый рейс отправится уникальный круизный поезд, который может похвастаться комфортом пятизвездочного отеля.

Туристы
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Туристы

В составе 19 вагонов, половина из которых — спальные. Пассажиры могут выбрать комфорт по душе: от стандартных купе до элитных люксов. В распоряжении гостей два вагона-ресторана с авторской кухней, вагон-бар, где можно провести уютный вечер, вагон для завтраков, а также спа-зона с сауной и душевыми кабинами, пишет nashgorod.ru.

Круизный маршрут включает остановки в таких городах, как Дербент, Грозный, Нальчик и другие. Время стоянок варьируется от получаса до 16 часов, чтобы путешественники успели осмотреть достопримечательности, сделать фотографии и приобрести памятные сувениры.

Стоимость билета начинается от 52 тысяч рублей за место в купе. Путешествие в номере повышенной комфортности обойдется уже в 101 тысячу рублей. Об этом сообщает "Российская газета".

По мнению экспертов, новый формат железнодорожного туризма можно сравнить с круизом по морю — только здесь вместо волн за окном мелькают горы, степи и исторические города. За 10 дней гости смогут насладиться сменой пейзажей, высоким уровнем сервиса и полным погружением в атмосферу отдыха без пересадок и суеты.

Уточнения

Сувени́р (фр. souvenir — воспоминание, память) — предмет, предназначенный напоминать о чём-то, например, о посещении страны, города, национального парка, музея, храма, объекта культуры, какого-то другого места или мероприятия туристами, паломниками и др..
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Самые надежные японские автомобили: какие машины признаны лучшими в мире
Авто
Самые надежные японские автомобили: какие машины признаны лучшими в мире Аудио 
На щупе минимум — а в моторе максимум: как водители губят двигатель из-за спешки
Авто
На щупе минимум — а в моторе максимум: как водители губят двигатель из-за спешки Аудио 
Счастье на четырёх лапах: эти повадки выдают счастливую собаку — проверьте свою
Домашние животные
Счастье на четырёх лапах: эти повадки выдают счастливую собаку — проверьте свою
Популярное
Экспорт грузинского вина в Россию рухнул на 60%: что стало причиной сокрушительного падения

Экспорт грузинского вина в Россию упал на 60% в первом квартале 2025 года, вместе с падением объемов других алкогольных напитков. Узнайте причины!

Экспорт грузинского вина в Россию рухнул на 60%: что стало причиной сокрушительного падения
Капля масла — и волосы преображаются: секрет, о котором не говорят парикмахеры
Капля масла — и волосы преображаются: секрет, о котором не говорят парикмахеры
Эти ошибки стоят вам половины бака — пора их прекратить совершать
Эта монета в 2 евро стоит почти миллион: как одна мелкая надпись может принести состояние
Адаптивный интеллект: как новый навык помогает российским учителям трансформировать школьное образование Дмитрий Плотников Путин рисковал, но разведка доложила точно. Уиткофф едет в Москву за планом Б Любовь Степушова На краю бездны: только Россия может остановить ядерную войну Юрий Бочаров
Босоножки ждут: 5 педикюров, которые выглядят на миллион
Откуда взялась жизнь? Астероид Бенну дал ответ
Дешевле Duster, но с функционалом премиум-класса: берите новый Honda WR-V
Дешевле Duster, но с функционалом премиум-класса: берите новый Honda WR-V
Последние материалы
Одежда будет как новая: вот для чего предназначено третье отделение ящика в стиральной машине
Украина получила шведские самолеты Saab 340 AEW&C: что это значит
Почему ваша посудомойка не справляется с банками и как вернуть им блеск за 30 минут
Секретный ингредиент, который делает голубцы невероятно сочными и сытными — вы удивитесь
Секрет сияющей кожи: 7 продуктов, которые заменят косметолога
Секретный детектор в кармане: как обычный смартфон разоблачает слежку
Peugeot: от пил до электромобилей — как старейшая марка изменила мир с 1810 года
Забираем здоровье рассады: как побороть хлороз и вернуть зелень листьям
Как подтянуть дряблую кожу за две недели: советы, которые действительно работают
Дроны, которые укрощают молнии: технология, которая убережёт миллионы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.