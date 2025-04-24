Пять звёзд на колёсах: первый рейс круизного поезда с премиальным сервисом

1:30 Your browser does not support the audio element. Туризм

8 мая из Тюмени в свой первый рейс отправится уникальный круизный поезд, который может похвастаться комфортом пятизвездочного отеля.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Туристы

В составе 19 вагонов, половина из которых — спальные. Пассажиры могут выбрать комфорт по душе: от стандартных купе до элитных люксов. В распоряжении гостей два вагона-ресторана с авторской кухней, вагон-бар, где можно провести уютный вечер, вагон для завтраков, а также спа-зона с сауной и душевыми кабинами, пишет nashgorod.ru.

Круизный маршрут включает остановки в таких городах, как Дербент, Грозный, Нальчик и другие. Время стоянок варьируется от получаса до 16 часов, чтобы путешественники успели осмотреть достопримечательности, сделать фотографии и приобрести памятные сувениры.

Стоимость билета начинается от 52 тысяч рублей за место в купе. Путешествие в номере повышенной комфортности обойдется уже в 101 тысячу рублей. Об этом сообщает "Российская газета".

По мнению экспертов, новый формат железнодорожного туризма можно сравнить с круизом по морю — только здесь вместо волн за окном мелькают горы, степи и исторические города. За 10 дней гости смогут насладиться сменой пейзажей, высоким уровнем сервиса и полным погружением в атмосферу отдыха без пересадок и суеты.

Уточнения

Сувени́р (фр. souvenir — воспоминание, память) — предмет, предназначенный напоминать о чём-то, например, о посещении страны, города, национального парка, музея, храма, объекта культуры, какого-то другого места или мероприятия туристами, паломниками и др..



