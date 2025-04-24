Весна в Ферле: секрет Сицилии, который оживает только после Пасхи

2:10 Your browser does not support the audio element. Туризм

В самом сердце Валь-ди-Ното, среди миндальных и рожковых деревьев, скрыта маленькая барочная деревушка, которая весной буквально расцветает. Особенно в Пасхальную неделю, когда главная улица — Священная, или Via Vittorio Emanuele — заполняется людьми.

Фото: commons.wikimedia.org by Antonio Pignato, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ферла

Здесь проходит древняя процессия "U contronu", а в субботу и воскресенье после Пасхи — "A Sciaccariata de carusi" и "U Controncu de carusi". Это время, когда тихая Ферла пульсирует жизнью, наполняется голосами, ароматами и шагами туристов.

Барочная по духу и современная по смыслу

После разрушительного землетрясения 1693 года Ферлу отстроили заново, оставив старое ядро нетронутым.

Сегодня деревня гармонично сочетает прошлое и настоящее. Здесь можно увидеть уникальные дома с крошечными окнами на дверях — чтобы наблюдать снаружи, не будучи замеченным. Или впустить кошку, не открывая дверь.

Центр деревни украшен пятью церквями, включая изящную церковь Сант-Антонио с волнообразным фасадом, напоминающим архитектуру Ното и Сиракуз. Не только религиозные здания, но и барочные дома с элементами ар-нуво создают особую атмосферу.

Зелёное сердце Сицилии

Ферла — ворота к некрополю Панталика, одному из крупнейших пещерных комплексов Европы и объекту ЮНЕСКО.

Здесь находится мегалитическое сооружение микенского типа — "Дворец принца", и удивительная природа, где можно пройти пешком вдоль реки Кальчинара и вернуться по маршруту старой железной дороги.

Гармония истории и устойчивости

Ферла признана одним из самых экологичных борго Италии. Здесь появился "дом воды" из переработанных материалов и Центр творческих идей Ricicreo Ferla, где переработка становится искусством.

Весна — идеальное время, чтобы открыть эту часть Сицилии. И даже в жару вы всегда найдёте прохладу среди камней, воды и истории.

Уточнения

Сици́лия (итал. и сиц. Sicilia) — область в Италии. Включает в себя одноимённый остров. Благодаря распространению (помимо итальянского) также сицилийского языка, область имеет специальный статус.

