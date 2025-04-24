Весна в Ферле: секрет Сицилии, который оживает только после Пасхи

В самом сердце Валь-ди-Ното, среди миндальных и рожковых деревьев, скрыта маленькая барочная деревушка, которая весной буквально расцветает. Особенно в Пасхальную неделю, когда главная улица — Священная, или Via Vittorio Emanuele — заполняется людьми.
Здесь проходит древняя процессия "U contronu", а в субботу и воскресенье после Пасхи — "A Sciaccariata de carusi" и "U Controncu de carusi". Это время, когда тихая Ферла пульсирует жизнью, наполняется голосами, ароматами и шагами туристов.
После разрушительного землетрясения 1693 года Ферлу отстроили заново, оставив старое ядро нетронутым.
Сегодня деревня гармонично сочетает прошлое и настоящее. Здесь можно увидеть уникальные дома с крошечными окнами на дверях — чтобы наблюдать снаружи, не будучи замеченным. Или впустить кошку, не открывая дверь.
Центр деревни украшен пятью церквями, включая изящную церковь Сант-Антонио с волнообразным фасадом, напоминающим архитектуру Ното и Сиракуз. Не только религиозные здания, но и барочные дома с элементами ар-нуво создают особую атмосферу.
Ферла — ворота к некрополю Панталика, одному из крупнейших пещерных комплексов Европы и объекту ЮНЕСКО.
Здесь находится мегалитическое сооружение микенского типа — "Дворец принца", и удивительная природа, где можно пройти пешком вдоль реки Кальчинара и вернуться по маршруту старой железной дороги.
Ферла признана одним из самых экологичных борго Италии. Здесь появился "дом воды" из переработанных материалов и Центр творческих идей Ricicreo Ferla, где переработка становится искусством.
Весна — идеальное время, чтобы открыть эту часть Сицилии. И даже в жару вы всегда найдёте прохладу среди камней, воды и истории.
Сици́лия (итал. и сиц. Sicilia) — область в Италии. Включает в себя одноимённый остров. Благодаря распространению (помимо итальянского) также сицилийского языка, область имеет специальный статус.
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