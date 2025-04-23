ЛУКОЙЛ открыл уникальный музей: от первого бензина до космических технологий

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В Красноармейском районе Волгограда при Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе ЛУКОЙЛа начал работу современный интерактивный Музей нефтепереработки.

Фото: commons.wikimedia.org by zonemars, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Лукойл

Посетителям предоставляется уникальная возможность не только познакомиться с историей нефтепереработки, но и стать её частью через участие в мультимедийных и практических экспозициях.

В музее обустроены несколько залов, где представлены как исторические, так и современные экспонаты. Среди них — редкие артефакты, например, бутылка первого сталинградского бензина и образец нефтяного кокса, применявшегося в отделке космических аппаратов десятилетия назад. Также здесь можно увидеть, как развивался завод, включая этапы его строительства, кадры из хроники и большое количество цифрового контента, пишет novostivolgograda. ru.

Гости смогут не только изучать экспонаты, но и поучаствовать в интерактивных демонстрациях — покрутить задвижку, заправить раритетный советский автомобиль, оказаться в кабинете директора в момент запуска первого производства бензина.

Музей предлагает взглянуть на нефтепереработку как на живой и динамичный процесс: от добычи нефти до попадания готового топлива в бак автомобиля. Посетителям доступен интерактивный "внутренний осмотр" атмосферно-вакуумной колонны, виртуальные поездки по территории завода, а также возможность попробовать себя в роли лаборанта или оператора на пульте управления.

Такое погружение позволяет взглянуть на нефтяную отрасль с новой стороны, понять её сложность и значимость через личный опыт.

Создание музея — часть масштабной социальной программы ЛУКОЙЛа в Волгоградской области. За последние пять лет компания реализовала свыше 300 проектов в сфере культуры, спорта, образования и здравоохранения, продолжая активно поддерживать развитие региона.

Уточнения

«Лукойл» — одна из крупнейших российских нефтяных компаний, вторая по объёмам нефтедобычи в России. Наименование компании происходит от первых букв названий городов нефтяников (Лангепас, Урай, Когалым) и слова «ойл» (от англ. oil — нефть).



