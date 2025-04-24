Избежать неприятных сюрпризов при бронировании отеля помогут это простые правила

Менеджер по продажам туристического агрегатора Светлана Герасимова рассказала, как не попасться на обман при бронировании отеля.

Фото: commons.wikimedia.org by Tanya Dedyukhina, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Бассейн в отеле

Туристам стоит заранее проверить общую сумму платежа перед оплатой.

Очень часто агрегаторы показывают дешевые цены, но на этапе оформления заказа могут неожиданно возникнуть много дополнительных платежей. Иногда лучше бронировать номер напрямую на сайте отеля, где могут предлагать акции.

Некоторые отели даже дают недостоверную информацию о наличии ограниченного числа свободных номеров, чтобы вы быстрее повелись и сделали заказ.

Важно заране тщательно изучать фото, размещенные постояльцами отелей. Изучите и дополнительные услуги, такие как завтрак, трансфер или экскурсии, так как они могут значительно увеличить итоговую стоимость проживания, и часто их добавляют в бронирование незаметно.

Турэксперт напомнила, что некоторые тарифы предполагают отсутствие возможности возврата в случае отмены бронирования, поэтому предпочтительнее выбирать гибкие тарифные планы, пишет "СЭ".

Уточнения

Гости́ница оте́ль (от фр. hôtel) — здание для временного проживания.

