Отдохни красиво и по дешёвке: раскрыты бюджетные направления на майские праздники

0:47 Your browser does not support the audio element. Туризм

Аналитики оценили цены на билеты и бронирования отелей в разных регионах России в период майских праздников. Вот какие направления оказались самыми интересными и бюджетными.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Поезд

Дешевле всего обойдутся путешествия в Минеральные воды, Вологду и Томск. В среднем ночь проживания в местных отелях обойдётся в 4 тысячи рублей.

Немного затратнее будет отдых в Иркутске, Тюмени и Самаре. Также в рейтинг попали Адлер, Махачкала и Новосибирск. Ночь в отеле там стоит порядка 5,2 тысячи рублей, пишет "Чемпионат".

На изучение одного места лучше закладывать несколько дней, за длинные выходные можно посетить две-три локации.

Уточнения

Ирку́тск — город в России, административный центр Иркутской области, образует городской округ Иркутск.

