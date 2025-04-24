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Отдохни красиво и по дешёвке: раскрыты бюджетные направления на майские праздники

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Туризм

Аналитики оценили цены на билеты и бронирования отелей в разных регионах России в период майских праздников. Вот какие направления оказались самыми интересными и бюджетными.

Поезд
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Поезд

Дешевле всего обойдутся путешествия в Минеральные воды, Вологду и Томск. В среднем ночь проживания в местных отелях обойдётся в 4 тысячи рублей.

Немного затратнее будет отдых в Иркутске, Тюмени и Самаре. Также в рейтинг попали Адлер, Махачкала и Новосибирск. Ночь в отеле там стоит порядка 5,2 тысячи рублей, пишет "Чемпионат".

На изучение одного места лучше закладывать несколько дней, за длинные выходные можно посетить две-три локации.

Уточнения

Ирку́тск — город в России, административный центр Иркутской области, образует городской округ Иркутск.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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