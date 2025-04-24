Отдохни красиво и по дешёвке: раскрыты бюджетные направления на майские праздники

Аналитики оценили цены на билеты и бронирования отелей в разных регионах России в период майских праздников. Вот какие направления оказались самыми интересными и бюджетными.
Дешевле всего обойдутся путешествия в Минеральные воды, Вологду и Томск. В среднем ночь проживания в местных отелях обойдётся в 4 тысячи рублей.
Немного затратнее будет отдых в Иркутске, Тюмени и Самаре. Также в рейтинг попали Адлер, Махачкала и Новосибирск. Ночь в отеле там стоит порядка 5,2 тысячи рублей, пишет "Чемпионат".
На изучение одного места лучше закладывать несколько дней, за длинные выходные можно посетить две-три локации.
Ирку́тск — город в России, административный центр Иркутской области, образует городской округ Иркутск.
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