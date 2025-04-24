Перелёт как праздник: как летали в отпуска во времена СССР

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Перелёт в отпуск в СССР — это был целый ритуал, почти праздник, особенно если ты летел на юг, скажем, в Сочи, Крым или Ташкент!

Фото: commons.wikimedia.org by Павел Аджигильдяев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Туполев Ту-134 60540, Москва - ВнуковоRP38911

Это не просто "сел в самолёт" — это был событие с заглавной буквы, со своей атмосферой, вкусами, запахами и настроением. Давай окунёмся в ту эпоху.

Билет как трофей

Купить билет на самолёт было не всегда просто. Очереди в кассах Аэрофлота, бумажные билеты, справки, командировки, "договориться с кассиршей". Часто летали по путёвке от профсоюза — в комплекте сразу был перелёт.

Стоил билет недорого, особенно по сравнению с сегодняшними ценами:

Москва-Сочи — порядка 20-25 рублей (зарплата — 120-150 руб).

Подготовка к полёту

Люди одевались красиво — платье, рубашка, лакированные туфли, белая рубашка. Не как сейчас — в трениках. С собой — котомка с бутербродами, термос с чаем, газета, леденцы от закладывания ушей. Часто: фото на фоне самолёта или трапа!

В аэропорту

Шереметьево, Внуково, Домодедово — сами аэропорты были как дворцы. Внутри — кафе с мороженым в стеклянных вазочках, автоматы с газировкой, запах керосина. Аэропорт был началом приключения, особенно для детей — всё сияет, всё гудит.

Полёт

Самолёты: Ту-134, Ту-154, Ил-18, иногда Ан-24 (на короткие дистанции). Шум был знатный — берушей не выдавали, но никто не жаловался.

Салон без экранов и Wi-Fi, но:

Прессу раздавали: "Огонёк", "Аргументы и факты", и, конечно, "Правда".

Еда: пластиковый поднос, кусочек колбасы, сыр, хлеб, яблоко, и — масло в индивидуальной упаковке, которую дети жевали как жвачку.

Впечатления

Дети смотрели в иллюминаторы и восторженно спрашивали: "А это уже море??"

По прилёту — встреча родственников с цветами, табличками, обнимашки. Целая делегация!

В СССР перелёт — это не просто транспортное действо. Это было состояние души, мечта, праздник, и немного магия, в которую люди верили.