Перелёт как праздник: как летали в отпуска во времена СССР

Перелёт в отпуск в СССР — это был целый ритуал, почти праздник, особенно если ты летел на юг, скажем, в Сочи, Крым или Ташкент!
Это не просто "сел в самолёт" — это был событие с заглавной буквы, со своей атмосферой, вкусами, запахами и настроением. Давай окунёмся в ту эпоху.
Билет как трофей
Купить билет на самолёт было не всегда просто. Очереди в кассах Аэрофлота, бумажные билеты, справки, командировки, "договориться с кассиршей". Часто летали по путёвке от профсоюза — в комплекте сразу был перелёт.
Стоил билет недорого, особенно по сравнению с сегодняшними ценами:
Подготовка к полёту
Люди одевались красиво — платье, рубашка, лакированные туфли, белая рубашка. Не как сейчас — в трениках. С собой — котомка с бутербродами, термос с чаем, газета, леденцы от закладывания ушей. Часто: фото на фоне самолёта или трапа!
В аэропорту
Шереметьево, Внуково, Домодедово — сами аэропорты были как дворцы. Внутри — кафе с мороженым в стеклянных вазочках, автоматы с газировкой, запах керосина. Аэропорт был началом приключения, особенно для детей — всё сияет, всё гудит.
Полёт
Самолёты: Ту-134, Ту-154, Ил-18, иногда Ан-24 (на короткие дистанции). Шум был знатный — берушей не выдавали, но никто не жаловался.
Салон без экранов и Wi-Fi, но:
Впечатления
В СССР перелёт — это не просто транспортное действо. Это было состояние души, мечта, праздник, и немного магия, в которую люди верили.
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