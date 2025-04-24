Как избежать очереди в аэропорту и сохранить ручную кладь: секреты успешной посадки

7:43 Your browser does not support the audio element. Туризм

Такая сцена происходит во всех аэропортах: достаточно подойти ко времени посадки, чтобы пассажиры начали выстраиваться в очередь на самолёт. Основная причина такой спешки — посадка на борт с ручной кладью, получение места на багажных полках. И остаётся вопрос: можно ли избежать проверки ручной клади у выхода на посадку? Тема довольно спорная, но один из лучших способов подняться на борт со своим багажом — это иметь кобрендинговую кредитную карту от авиакомпаний.

Фото: commons.wikimedia.org by M.O. Stevens, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Аэропорт

Если от вас не требовали сдавать ручную кладь при посадке на внутренние рейсы, вы, по крайней мере, слышали, как стюардессы сообщают вам, что рейс заполнен и что вам нужно будет "добровольно" зарегистрировать свой багаж. Тем не менее ситуация не всегда является добровольной, и даже часто экипаж требует, чтобы некоторые пассажиры отправили свой багаж в багажный отсек самолета. Что делать в этих случаях?

На рейсах в Бразилию пассажиры могут взять с собой в самолёт до двух небольших предметов багажа, одну ручную кладь и один личный предмет. Согласно правилам, ручная кладь может весить до 10 кг иметь максимальные размеры 55 см х 35 см х 25 см. Личные вещи (например, рюкзак) имеют размеры 45 см x 35 см x 20 см.

Мы уже знаем, но не помешает подчеркнуть, что рюкзак следует разместить под сиденьем перед нами, оставив багажную полку высоко для ручной клади. Но вот тут и начинается проблема: если теоретически у нас есть право на посадку с багажом, почему всё больше авиакомпаний заставляют пассажиров регистрировать багаж во время посадки?

Национальное агентство гражданской авиации (Anac) говорит, что багаж следует регистрировать только в том случае, если самолёт заполнен (в багажном отсеке нет места, чтобы все могли положить сумку) или по соображениям безопасности. Кроме того, поскольку Бразильский авиационный кодекс не содержит конкретных правил по этому вопросу, принятые критерии находятся в руках самой компании. Другими словами, именно капитаны и экипаж решают, нужно ли пассажирам проверять свою ручную кладь.

Зачастую, как видите, на рейсе даже не так многолюдно, но пассажирам всё равно нужно сдать багаж, и причина именно в этом "вопросе безопасности" для правильной балансировки самолета, как утверждают многие компании.

Как избежать регистрации ручной клади у выхода на посадку

Хотя авиакомпании могут требовать регистрации ручной клади во время посадки, мы хорошо знаем, что многие пассажиры не страдают от этой проблемы.

Как правило, только те путешественники, которые приезжают в аэропорт последними, в конечном итоге сталкиваются с необходимостью сдавать багаж — и именно по этой причине многие люди уже начинают рано стоять в очереди, чтобы сесть в самолёт, где есть место в багажных отделениях.

Помимо пассажиров с приоритетной посадкой по закону, первыми также садятся все пассажиры с лучшими кредитными картами компаний, помимо тех, кто имеет статус или покупает билеты по самым дорогим тарифам. В этом случае, как и раньше, у вас всегда будет место для хранения чемодана в верхнем отсеке.

Как правило, это единственный самый верный шанс сесть на борт со своей ручной кладью: оказаться в составе групп, которые попадают в самолёт первыми.

Одним из основных преимуществ кобрендинговых кредитных карт авиакомпаний является то, что пассажиры получают преимущество приоритетной посадки на рейсы. Они гарантируют, что вы сможете войти первым, чтобы занять своё место, что практически исключает возможность проверки ручной клади. В случае с Azul карта anda может предложить самый высокий статус в программе лояльности, что дает большие преимущества! Давайте познакомимся с этими картами.

Карта Azul Visa Infinite долгое время была самым простым способом для пассажиров достичь статуса Diamond в программе компании. Приобретая карту, путешественник вскоре достигал этого уровня.

Теперь у Azul есть новая карта: Blue Skyline Black, и она уже поставляется с одним из лучших пакетов льгот на рынке:

повышение класса салона до бизнес-класса,

Бесплатные авиабилеты для компаньона,

доступ в VIP-залы,

приоритетная регистрация и посадка,

хороший балл,

скидка на билеты Azul, Clube Azul, Azul Viagens и на покупку баллов,

неограниченный доступ в Espaço Azul (места с большим пространством).

Карта имеет предложение суперчленства. Любой, кто запросит карту до конца месяца (31.04) и достигнет цели по расходам, получит 120 тысяч баллов.

Стоит отметить, что Azul Visa Infinite имеет те же большие преимущества, что и новый Skyline Black, с доступом к VIP-залам, бесплатными сегментами, повышением до представительского уровня, баллами, которые не сгорают и многим другим! Разница в том, что она не предлагает доступ к VIP-залу Mastercard в Гуарульюсе. С другой стороны, она позволяет использовать Visa Infinite Fast Pass — эксклюзивную очередь на рентген, которая является большим преимуществом для более быстрой посадки в Гуарульюсе и Галеане.

Две карты Латинской Америки предлагают приоритетную посадку: Latam Pass Black (от Mastercad) и Latam Pass Infinite (от Visa). Обе карты имеют ряд преимуществ:

доступ в VIP-залы,

бесплатные сегменты повышения класса обслуживания,

приоритетная регистрация и посадка.

Кредитные карты Gol Smiles, как и карты других компаний, также предлагают большие преимущества для клиентов. Но в случае с Gol три из них уже имеют льготный пансион.

Карта Gol Smiles Visa Gold является самой простой из них, набирая 3 мили за доллар (Smiles Club или Diamond) и 1,8 мили за доллар (другие клиенты), она даёт возможность приоритетной посадки и скидку на сайте Smiles Viagens.

Карта Gol Smiles Visa Platinum уже имеет больше преимуществ, включая бесплатный первый зарегистрированный багаж на рейсах Gol, приоритетную регистрацию и посадку, а также доступ в VIP-залы Gol Smiles Lounge в дополнение к 3,5 милям за доллар (Smiles Club или Diamond) и 2,3 мили за доллар (другие клиенты).

Карта Gol Smiles Visa Infinite, топовая в компании, имеет 5,5 миль за доллар (Smiles Club или Diamond) и 3 мили за доллар (другие клиенты), мили, срок действия которых не истекает, приоритетную регистрацию и посадку, бесплатный первый зарегистрированный багаж на рейсах Gol и доступ в VIP-зал Gol Smiles. У вас также есть бесплатный доступ к программе Dragon Pass/Visa Airport Companion (в зависимости от банка-эмитента).

Пассажиры, которых вызывают на посадку первыми, всегда имеют наивысший статус в программе лояльности компании. Как мы уже видели, один из самых простых способов заработать этот статус — иметь карту авиакомпании высшего класса.

Уточнения

Креди́тная ка́рта (разг. креди́тка) — банковская платёжная карта, предназначенная для совершения операций, расчёты по которым осуществляются за счёт денежных средств, предоставленных банком клиенту в пределах установленного лимита в соответствии с условиями кредитного договора (положение ЦБ РФ № 266П).

