Какие новшества у канатной дороги в Нижнем Новгороде: узнайте первыми

1:33 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Нижнем Новгороде завершён один из ключевых этапов подготовки к запуску модернизированной канатной дороги — монтаж новых кабин, которые соединяют город с Бором.

Фото: commons.wikimedia by Андрей Романенко, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Нижегородский канатный трамвай

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу АО "Нижегородские канатные дороги". На обновлённой линии сейчас проходят пусконаладочные работы. Специалисты тестируют систему на разных режимах: с различной скоростью, весовой нагрузкой и в условиях имитации экстремальных ситуаций. Всё это делается ради главной цели — максимальной безопасности пассажиров.

Несмотря на все технические нюансы, дата открытия остаётся неизменной — 1 мая 2025 года. В день весны и труда жители и гости города вновь смогут прокатиться над Волгой, любуясь панорамой с высоты.

Параллельно с этим в городе идёт реконструкция станций метро. Так, временно закрыт вход на станцию "Заречная" — здесь обновляют крытые павильоны, что также связано с общей программой модернизации городской инфраструктуры.

Канатная дорога между Нижним Новгородом и Бором давно стала не только транспортной артерией, но и городской достопримечательностью. После модернизации поездка станет комфортнее и надёжнее, а виды из новых кабин — ещё ярче. Горожане с нетерпением ждут запуска — особенно в преддверии летнего сезона, когда воздушное сообщение между берегами становится особенно актуальным.

Уточнения

Кана́тная доро́га — вид внеуличного транспорта для перемещения пассажиров и грузов, в котором для перемещения вагонов, вагонеток, кабин или кресел служит тяговый или несуще-тяговый канат (трос), протянутый между опорами таким образом, что вагоны (кабины-гондолы, кресла, вагонетки) не касаются земли.

