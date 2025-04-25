Погружение в космос без 3D-очков. Пражский планетарий перевернёт ваше представление о звёздах

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Пражский планетарий готов удивить не только жителей Чехии, но и весь мир. Крупнейший в стране, он станет и одним из самых технологичных на планете. После многолетней реконструкции здание получит уникальный светодиодный купол диаметром 23,5 метра, созданный американской компанией Evans & Sutherland. Это только третий купол в мире, использующий подобную технологию — два других находятся в США.

Фото: commons.wikimedia by User:Aktron is licensed under GNU Free Documentation License Пражский планетарий

В чём уникальность? Светодиодный купол состоит из десятков миллионов светодиодов, которые не просто отражают изображение, как проекторы, а сами его создают. Благодаря этому изображение становится ярким, контрастным, невероятно чётким — даже в самых насыщенных сценах. А за счёт глубины чёрного создаётся эффект объёма без 3D-очков.

В планетарии теперь можно будет не только "летать" сквозь Вселенную, но и погружаться в океан, путешествовать по человеческому телу или посмотреть кукольный all-sky фильм со Спейблом и Гурвинеком. Всё это возможно без потери качества благодаря сверхвысокому разрешению и отсутствию светорассеивания.

Полностью переосмыслено и само здание: новая сцена, кресла, системы вентиляции и охлаждения, фойе и интерьер зала. В подвале обустроена интерактивная зона с симуляторами, где можно посадить истребитель, выйти в открытый космос или побывать в кабине корабля из "Звёздного крейсера "Галактика”".

Объём инвестиций составил 300 миллионов крон, из которых две трети ушли на технологию, а треть — на строительные работы. При этом руководство планетария сохранило доступные цены на билеты — ниже, чем в кинотеатрах, но с куда более глубоким впечатлением. Торжественное открытие состоится в июне.

Уточнения

Планетарий — научно-просветительное учреждение, в котором демонстрируется небесная сфера со звёздами, планетами и спутниками, кометами и метеорами; также солнечные и лунные затмения, панорамы Луны, Марса, Венеры и климатических поясов земного шара.

