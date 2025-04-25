Гастрономические сокровища юга России: путешествие на поезде-отеле

Железные дороги России открывают новый формат путешествий — гастрономический тур на поезде-отеле, говорится в информации РЖД. Уже в этом году путешественники смогут отправиться в насыщенное приключение из Москвы и Воронежа на юг России, совмещая комфорт поездки с дегустацией лучших продуктов регионов.

Фото: commons.wikimedia.org by Kytushka, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Вагон-ресторан

Первый рейс гастропоезда стартует 24 августа, второй — 3 октября. На маршруте — настоящая карта гастрономических сокровищ: Майкоп, Краснодар, Крымская, Новороссийск и Таганрог. Это не просто остановки — это приглашения заглянуть в душу юга.

Программа включает посещение ферм, садов, виноделен, кафе и ресторанов, где можно попробовать местную продукцию и блюда, приготовленные из свежайших ингредиентов. Но гастротур — это не только еда: пассажиры смогут искупаться в термальных источниках Майкопа, побывать в долине Лефкадия, насладиться искусством в художественном музее им. Ф. А. Коваленко, прогуляться по парку "Краснодар” и даже посетить спектакль в театре им. А. П. Чехова. Завершающим аккордом станут рыбацкие деревушки Таганрога и вкус Черноморского побережья.

РЖД уже открыли продажу билетов. Тур можно оформить в комплексном формате, с полным сопровождением, либо выбрать отдельные экскурсии по интересующим городам маршрута.

Гастропоезд — это не просто путешествие, это настоящее погружение в культуру, традиции и вкусы юга России. Идеально подходит как для гурманов, так и для тех, кто ищет необычные форматы отдыха внутри страны.

Уточнения

Росси́йские желе́зные доро́ги (полное наименование — открытое акционерное общество «Росси́йские желе́зные доро́ги» (ОАО «РЖД») — российская государственная вертикально интегрированная компания, владелец инфраструктуры общего пользования и крупнейший перевозчик российской сети железных дорог.

