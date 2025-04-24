Чашка грязи вместо кофе: стюардесса рассказала, что скрывает кофеварка в самолёте

1:41 Your browser does not support the audio element. Туризм

Стюардесса предупреждает о низком качестве кофе, подаваемого в самолётах, ссылаясь на отсутствие гигиены и обезвоживание.

Фото: commons.wikimedia.org by Tim Wright, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кофе

"Дебаты", которые начала стюардесса Лианна Кой, вызвали резонанс в Сети, особенно среди тех, кто летает часто.

"Я думаю, мы все уже знаем, что заказывать кофе в самолёте довольно сомнительно", — сказала стюардесса в видео TikTok, подчеркнув своё отвращение к напитку с помощью смайлика, изображающего тошноту.

По её словам, качество подаваемого на борту кофе напоминает "чашку грязи без эффекта кофеина", а экипаж негативно относится к пассажирам, которые выбирают этот горячий напиток. Кроме того, недавно стало вирусным выступление бывшей стюардессы, которая стала коммерческим пилотом.

"Тот факт, что резервуары для воды редко чистятся, должен быть наименьшей из ваших забот. Меня всегда больше беспокоило то, как стюардессы чистят кофеварки", — добавила он, сообщив, что кофе смывается в унитаз самолёта и насадка кофеварки находится в опасной близости от грязного унитаза.

Таким образом происходит всплеск частиц и бактерий, которые попадают в кофеварку.

В интервью журналу Well+Good Пол Янович, опытный пилот авиакомпании Delta Air Lines, включил кофе в пятёрку худших жидкостей для употребления после взлёта.

"Чашка кофе может казаться заманчивой во время ранних утренних рейсов, но кофеин ещё больше обезвоживает вас в среде, которая уже и так естественным образом обезвоживает организм", — отметил он.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

