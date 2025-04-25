Российский микроавтобус для путешествий успешно проходит тесты в Крыму

1:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

В России стартовал амбициозный проект по превращению утилитарного полноприводного УАЗ "Профи" в туристический микроавтобус. Первый опытный образец, получивший название УАЗ "Турист", уже собран усилиями компании "Универсал НН" и проходит обкатку в условиях реальной эксплуатации — в Крыму, на маршрутах с разнообразным ландшафтом.

Фото: commons.wikimedia by Kirill Borisenko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ УАЗ «Профи»

Разработчики делают ставку на универсальность модели, пишут "Известия" со ссылкой на компанию "Универсал НН". Девятиместный микроавтобус способен перевозить пассажиров не только по асфальту, но и по пересечённой местности, благодаря полному приводу и адаптации к сложным дорожным условиям. Особое внимание уделено доступности для маломобильных граждан — конструкцией предусмотрена возможность перевозки людей в инвалидных креслах.

Компания сейчас изучает рынок и оценивает перспективы запуска мелкосерийного производства, ориентированного на потребности туристических кластеров — от крымских курортов до северных регионов. Вариативность модификаций и адаптация к разным условиям эксплуатации делают УАЗ "Турист" потенциально востребованным решением на внутреннем рынке.

15 апреля Ульяновский автозавод официально сертифицировал линейку УАЗ "Профи" с дизельным мотором и шестиступенчатой механикой, что даёт проекту техническое основание для выхода на рынок. Автомобиль получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) — ключевой шаг к массовому использованию.

Если проект окажется успешным, УАЗ "Турист" может занять нишу между классическими микроавтобусами и внедорожниками, предложив компактность, проходимость и адаптацию под сервисные задачи — от трансфера до экскурсий по природным маршрутам.

Уточнения

Улья́новский автомоби́льный заво́д (ООО «Ульяновский автомобильный завод», ранее «Ульяновский дважды удостоен ордена Трудового Красного Знамени автомобильный завод имени В. И. Ленина», «Ульяновский завод имени И. В. Сталина», аббревиатуры УльЗИС, УАЗ, UAZ) — предприятие в Ульяновске, основано в июле 1941 года, входит в состав автомобильного холдинга «Соллерс» (бывший «Северсталь-авто»).



Микроавтобус или автобус особо малого класса — автотранспортное средство (автобус) с кузовом вагонного типа, пассажировместимостью 9-15 человек, обычно длиной от 4 до 7,5 метров , предназначенное для перевозки пассажиров.

