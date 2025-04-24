Саке и сельская идиллия: как Япония спасает свои города от толп туристов, а деревни — от забвения

5:49 Your browser does not support the audio element. Туризм

2024 год запомнится в Японии как момент, когда страна утвердилась в качестве одного из главных туристических направлений на планете. На протяжении всего года количество посетителей не переставало расти, а концентрация людей была настолько велика, что многие заведения даже платили за то, чтобы никто их не беспокоил. Среди толп туристов впечатляющим образом выделялась одна нация: австралийцы.

Фото: flickr.com by koutalou, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Саке

Рекордные цифры

По данным Японской национальной туристической организации (JNTO), в период с января по ноябрь 2024 года Япония приняла не менее 807 800 австралийских туристов, превысив рекорд 2019 года почти на 200 000 человек. Этот беспрецедентный рост отражает растущий интерес австралийцев к культурным, кулинарным и живописным впечатлениям, которые предлагает Япония.

Тем не менее нет никаких сомнений в том, что массовый приток был сосредоточен в самых известных местах страны, особенно в трёх знаковых направлениях: Токио, Осаке и Киото, что породило проблемы переполненности и туристической перегрузки в этих районах до такой степени, что сектор принял решение.

Посетите сельскую местность

Похоже, что "проблема" началась после возвращения больших толп после окончания пандемии, что оказало большое давление на местные сообщества и туристические ресурсы.

По словам Наоки Китадзавы, директора офиса JNTO в Сиднее и одного из первых, кто отправил сообщение из Японии, крайне важно, чтобы путешественники пересмотрели свои маршруты, и он призывает их выбирать направления, удалённые от больших городов, особенно сельские районы. В качестве примера можно привести такие места, как Тохоку, Канадзава и Наосима, которые предлагают "подлинные впечатления" с достопримечательностями, сравнимыми с достопримечательностями больших городов, но без толпы.

Валюта как фактор спроса

По данным японской туристической индустрии бум туризма отчасти связан с благоприятным обменным курсом между австралийским долларом и иеной (или с евро и долларом), что позволило сохранить доступные для путешественников цены.

Кроме того, по сравнению с ценами в Австралии, питание вне дома и развлечения в Японии значительно более рентабельны для австралийцев, что ещё больше повышает привлекательность направления. Эта тенденция привела к тому, что туристические агентства, такие как Japan Holidays, временно приостановили приём новых заявок из-за высокого спроса.

Откройте для себя новые направления

Столкнувшись с проблемами переполненности городов, агентства и туристическая индустрия в Японии начали перенаправлять посетителей в менее известные районы. В связи с этим опытный путешественник Стюарт Макинтош отметил, что такие регионы, как Тохоку и Хоккайдо, предлагают храмы, цветение сакуры, онсэны и гастрономию с небольшой долей толп.

Со своей стороны Джош Хочайче, студент-архитектор со страстью к плотницкому делу и японской культуре, выбрал этот подход, включив в свой маршрут такие направления, как Наосима, и планирует будущие визиты в сельские районы.

Саке в качестве примера

И вот тут на помощь приходит вариант, который набирает силу в последнее время. Пандемия заставила многие традиционные японские компании, такие как Sasaki Shuzo, переосмыслить свою бизнес-модель. Её ремесленное саке, производимое с 1893 года, столкнулось с кризисом из-за снижения продаж оптовикам во время ограничений, что привело к тому, что владелец Акира Сасаки открыл двери своей пивоварни для туризма.

Воспользовавшись своим расположением рядом с замком Нидзё, Сасаки организовал экскурсии, чтобы продемонстрировать семейную традицию саке и повысить интерес туристов к региону, и эту стратегию воспроизводят многие пивоварни в Японии.

Влияние и проблемы культурного наследия

Саке, технология производства которого была признана ЮНЕСКО нематериальным культурным наследием, в настоящее время продвигается путём включения пивоварен в туристические маршруты для оживления сельских общин, пострадавших от старения населения и нехватки посетителей.

Каждая пивоварня, от городских пивоварен, таких как Sasaki Shuzo, до сельских, таких как Tonoike Sake Brewery в Тотиги, адаптирует свои визиты к местным условиям, предлагая туры, дегустации саке и дополнительные мероприятия, такие как визиты к фермерам и гончарам. Эти впечатления направлены на то, чтобы познакомить посетителей с историей и культурой регионов, которые они посещают, способствуя экономической устойчивости и уважению регионального наследия.

Ответственный туризм

В этом и заключается центральная идея. Посыл JNTO ясен: в дополнение к традиционным направлениям, таким как Токио и Киото, Япония предлагает широкий спектр культурных впечатлений, пейзажей и развлечений.

Кроме того, этот акцент не только приносит пользу местным сообществам, лучше распределяя влияние туризма, но и обогащает впечатления путешественников, позволяя им соприкоснуться с сущностью подлинной Японии. Тщательное планирование и выбор менее загруженных маршрутов, по-видимому, являются ключом к полному наслаждению страной, уважая при этом её культурное и природное наследие.

Уточнения



Япо́ния (яп. 日本 Нихон, Ниппон, букв. «место, где восходит Солнце»), официальное название — Госуда́рство Япо́ния (яп. 日本国 ), — островное государство в Восточной Азии.

