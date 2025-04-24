Тайны Барбарано-Романо: что скрывает древняя деревня у стен Рима?

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Недалеко от Рима находится одна из самых прекрасных жемчужин регионального природного парка Мартуранум, место, где природная красота сочетается с богатой и увлекательной историей.

Фото: commons.wikimedia.org by Croberto68, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Барбарано-Романо

Барбарано-Романо — очаровательная деревушка, расположенная на высоте 340 метров над уровнем моря, с видом на слияние двух притоков ручья Бьедано. Стратегическое расположение, всего в 28,5 км от Витербо и в 72 км от Рима, делает деревню легкодоступной для тех, кто хочет исследовать ландшафт с фруктовыми садами, виноградниками и рощами фундука. Крестьянская традиция Барбарано жива и ощутима и предлагает уникальный опыт тем, кто посетит это место.

Путешествие по истории Барбарано-Романо

История Барбарано-Романо увлекательна и сложна. Считается, что этот район был заселён с доисторических времён, а поселения восходят к бронзовому веку. В этрусский период жилое ядро Мартуранума развивалось, став важным предметом спора между Римом и Витербо в последующие века. В четырнадцатом веке деревня стала феодальным владением могущественной семьи Ангильяра, а затем перешла под власть Орсини, а затем Борджиа в пятнадцатом веке. Бурное прошлое оставило неизгладимый след в архитектуре и культуре этого места.

Исторический центр Барбарано-Романо — это настоящий музей под открытым небом, с тремя параллельными улицами и тройной стеной. Прогуливаясь по улочкам деревни, посетители могут любоваться средневековыми архитектурными деталями, живописными аллеями и уютными площадями. Церкви Барбарано-Романо являются одними из главных достопримечательностей деревни.

Среди наиболее значительных церквей — церковь Распятия, датируемая, вероятно, двенадцатым-тринадцатым веком, известная деревянным распятием шестнадцатого века. В комплексе Сант-Анджело, включающем в себя освящённую церковь тринадцатого века, находится Археологический музей скального некрополя Барбарано, где хранятся бесценные находки.

Ещё одна интересная церковь — Санта-Мария-дель-Пьяно, построенная в тринадцатом веке, в которой хранятся фрески большой художественной ценности. Визит может завершиться в приходской церкви Санта-Мария-Ассунта, существование которой документально подтверждено с одиннадцатого века, где есть фреска, изображающая Деву Марию, кормящую грудью Иисуса.

Стены, окружающие деревню, являются ещё одним элементом большого очарования. Хотя от старой стены мало что осталось, в новом сооружении сохранились значительные части, такие как башня Порта Романа, на которую в 1863 году были добавлены часы.

Вы не можете уехать из Барбарано-Романо, не посетив Археологический музей, расположенный в историческом центре. В этом музее представлены артефакты из раскопок, проведённых в окрестностях, которые дают представление о повседневной жизни древних жителей этого места.

Откройте для себя местные традиции

Барбарано-Романо также является местом ярких местных традиций, многие из которых тесно связаны с религией. Среди наиболее важных праздников — праздник святого Антония Аббата (17 января), Тело Христово и праздник Рождества Девы Марии, который отмечается 6 сентября с мероприятиями, включающими концерты и спортивные мероприятия. 10 сентября празднуется день святого Николая Толентинского, а 4 декабря он посвящён святой Варваре, покровительнице города, с процессиями и фейерверками.

Особенно увлекательным событием является Аттоццата, которая проводится в первое воскресенье мая возле этрусского некрополя Кайоло. Во время этого фестиваля пастухи готовят творог в традиционных сосудах, предлагая посетителям уникальный гастрономический опыт.

Уточнения

Барбарано-Романо (итал. Barbarano Romano) — коммуна в Италии, располагается в регионе Лацио, в провинции Витербо.

