Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Подводные водопады, которые держат климат за горло — и почти никто об этом не знает
Как не стать антигероем спортзала: ошибки, за которые вас будут ненавидеть
Чашка грязи вместо кофе: стюардесса рассказала, что скрывает кофеварка в самолёте
Смешал два масла — и мотор не развалился: что это значит на самом деле
Секреты под халатом Агаты Муцениеце: что скрывает актриса от фанатов
Очистка по-домашнему: один рецепт — и ты снова чувствуешь лёгкость
Неожиданная находка в пустыне Негев: минерал, который считался внеземным
Форма, идеология и улыбка: кто работал бортпроводником в СССР
Картошка перемёрзла, а урожай всё равно есть — дачники делятся приёмами

Тайны Барбарано-Романо: что скрывает древняя деревня у стен Рима?

4:14
Туризм

Недалеко от Рима находится одна из самых прекрасных жемчужин регионального природного парка Мартуранум, место, где природная красота сочетается с богатой и увлекательной историей.

Барбарано-Романо
Фото: commons.wikimedia.org by Croberto68, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Барбарано-Романо

Барбарано-Романо — очаровательная деревушка, расположенная на высоте 340 метров над уровнем моря, с видом на слияние двух притоков ручья Бьедано. Стратегическое расположение, всего в 28,5 км от Витербо и в 72 км от Рима, делает деревню легкодоступной для тех, кто хочет исследовать ландшафт с фруктовыми садами, виноградниками и рощами фундука. Крестьянская традиция Барбарано жива и ощутима и предлагает уникальный опыт тем, кто посетит это место.

Путешествие по истории Барбарано-Романо

История Барбарано-Романо увлекательна и сложна. Считается, что этот район был заселён с доисторических времён, а поселения восходят к бронзовому веку. В этрусский период жилое ядро Мартуранума развивалось, став важным предметом спора между Римом и Витербо в последующие века. В четырнадцатом веке деревня стала феодальным владением могущественной семьи Ангильяра, а затем перешла под власть Орсини, а затем Борджиа в пятнадцатом веке. Бурное прошлое оставило неизгладимый след в архитектуре и культуре этого места.

Исторический центр Барбарано-Романо — это настоящий музей под открытым небом, с тремя параллельными улицами и тройной стеной. Прогуливаясь по улочкам деревни, посетители могут любоваться средневековыми архитектурными деталями, живописными аллеями и уютными площадями. Церкви Барбарано-Романо являются одними из главных достопримечательностей деревни.

Среди наиболее значительных церквей — церковь Распятия, датируемая, вероятно, двенадцатым-тринадцатым веком, известная деревянным распятием шестнадцатого века. В комплексе Сант-Анджело, включающем в себя освящённую церковь тринадцатого века, находится Археологический музей скального некрополя Барбарано, где хранятся бесценные находки.

Ещё одна интересная церковь — Санта-Мария-дель-Пьяно, построенная в тринадцатом веке, в которой хранятся фрески большой художественной ценности. Визит может завершиться в приходской церкви Санта-Мария-Ассунта, существование которой документально подтверждено с одиннадцатого века, где есть фреска, изображающая Деву Марию, кормящую грудью Иисуса.

Стены, окружающие деревню, являются ещё одним элементом большого очарования. Хотя от старой стены мало что осталось, в новом сооружении сохранились значительные части, такие как башня Порта Романа, на которую в 1863 году были добавлены часы.

Вы не можете уехать из Барбарано-Романо, не посетив Археологический музей, расположенный в историческом центре. В этом музее представлены артефакты из раскопок, проведённых в окрестностях, которые дают представление о повседневной жизни древних жителей этого места.

Откройте для себя местные традиции

Барбарано-Романо также является местом ярких местных традиций, многие из которых тесно связаны с религией. Среди наиболее важных праздников — праздник святого Антония Аббата (17 января), Тело Христово и праздник Рождества Девы Марии, который отмечается 6 сентября с мероприятиями, включающими концерты и спортивные мероприятия. 10 сентября празднуется день святого Николая Толентинского, а 4 декабря он посвящён святой Варваре, покровительнице города, с процессиями и фейерверками.

Особенно увлекательным событием является Аттоццата, которая проводится в первое воскресенье мая возле этрусского некрополя Кайоло. Во время этого фестиваля пастухи готовят творог в традиционных сосудах, предлагая посетителям уникальный гастрономический опыт.

Уточнения

Барбарано-Романо (итал. Barbarano Romano) — коммуна в Италии, располагается в регионе Лацио, в провинции Витербо.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Нагар, расход и вялая тяга — решается за 2 минуты
Авто
Нагар, расход и вялая тяга — решается за 2 минуты Аудио 
На щупе минимум — а в моторе максимум: как водители губят двигатель из-за спешки
Авто
На щупе минимум — а в моторе максимум: как водители губят двигатель из-за спешки Аудио 
Пять машин, которым не нужен капитальный ремонт даже спустя 20 лет: движки живут больше 500 тысяч
Авто
Пять машин, которым не нужен капитальный ремонт даже спустя 20 лет: движки живут больше 500 тысяч Аудио 
Популярное
Экспорт грузинского вина в Россию рухнул на 60%: что стало причиной сокрушительного падения

Экспорт грузинского вина в Россию упал на 60% в первом квартале 2025 года, вместе с падением объемов других алкогольных напитков. Узнайте причины!

Экспорт грузинского вина в Россию рухнул на 60%: что стало причиной сокрушительного падения
Капля масла — и волосы преображаются: секрет, о котором не говорят парикмахеры
Капля масла — и волосы преображаются: секрет, о котором не говорят парикмахеры
Эти ошибки стоят вам половины бака — пора их прекратить совершать
Босоножки ждут: 5 педикюров, которые выглядят на миллион
Конгрессмен Фицпатрик выстрелил посланием Путину по русским и мог начать войну с РФ Олег Володин 1 миллион призраков: куда исчезают солдаты ВСУ и зачем Киеву срочно 600 тысяч мяса Дмитрий Плотников Тарифная война: китайские учёные ищут новые пути к молекулярным исследованиям Игорь Буккер
Первая в мире химера среди приматов: что это значит для человечества
Эта монета в 2 евро стоит почти миллион: как одна мелкая надпись может принести состояние
Почему строители всё чаще отказываются от фанеры в пользу другого материала
Почему строители всё чаще отказываются от фанеры в пользу другого материала
Последние материалы
Секреты под халатом Агаты Муцениеце: что скрывает актриса от фанатов
Очистка по-домашнему: один рецепт — и ты снова чувствуешь лёгкость
Неожиданная находка в пустыне Негев: минерал, который считался внеземным
Форма, идеология и улыбка: кто работал бортпроводником в СССР
Картошка перемёрзла, а урожай всё равно есть — дачники делятся приёмами
Откровения Натальи Медведевой о первых гонорарах: шоу Comedy Woman оказалось лишь началом
Считаете, что экраны "безопасны"? Тогда узнайте, что они делают с детским мозгом
Эдита Пьеха в центре слухов о здоровье: помощница артистки раскрыла правду
Мясо, которое не надо мариновать: просто посолите и получите вкус дорогого ресторана
"Прошло хорошо": Трамп оценил лондонские переговоры по Украине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.