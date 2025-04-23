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Круиз по Волге как символ советского отдыха

2:05
Туризм

Если в СССР вы говорили слово "отпуск", собеседник сразу представлял себе несколько вещей: поезд, чемодан, и, конечно же — теплоход по Волге.

Круиз по Волге
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Вячеслав Погодин
Круиз по Волге

Круиз по великой русской реке стал настоящим символом отдыха советского гражданина: немного приключений, немного социализма, много варёных яиц и обязательная экскурсия в Ярославль.

Как всё начиналось

Круизы по Волге появились задолго до СССР, но именно в советские годы они стали массовыми. В 1950-х началось активное строительство речного флота: "Родина", "Ленин", "Россия" — названия теплоходов звучали почти как манифест. Туризм с идеологическим уклоном: по пути — музеи революции, памятники Ленину и рассказы о великих стройках.

Корабли советской мечты

Речные круизные теплоходы были по-настоящему уютными: двух- или четырёхместные каюты, общая столовая, киоск с мороженым, танцы на палубе по вечерам. Всё по расписанию, но с душой.

Особенным шиком считалось взять путёвку на теплоход "Максим Горький" или на "Фёдора Шаляпина" — белые корпуса, блестящие поручни, вежливые стюардессы в синих юбках.

Чем занимались на борту

  • Пили чай (и не только) из стеклянных стаканов с подстаканниками.
  • Слушали лекции о Родине и достижениях советской науки.
  • Фотографировались у шлюзов и с капитанами.
  • Участвовали в вечерних конкурсах: от стихов до пионерских танцев.

Волга — главная сцена

Волга была не просто рекой — это был маршрут эпохи. Горький, Казань, Самара, Волгоград, Ульяновск, Ярославль. В каждом городе — экскурсии, купленные открытки, и обязательная покупка магнита на холодильник (в те годы — значка).

Круиз по Волге — это не про комфорт или роскошь. Это был ритуал, почти как поездка в Сочи, но только по воде. Символ единения с Родиной.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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