Шокирующий гигант: как Universal Studios Great Britain изменит ландшафт индустрии развлечений

В 2021 году Великобритания сделала амбициозную заявку на лидерство в индустрии развлечений: в Бедфорде, всего в четырёх часах езды от Парижа, открылся тематический парк Universal Studios Great Britain. С площадью в 200 гектаров — это вдвое больше, чем знаменитый парк Астерикс — проект поражает масштабом и замыслом.

Фото: commons.wikimedia by Edwin Leong., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ парк развлечений в Сингапуре Universal Studios Singapore

Вдохновлённый самыми яркими франшизами Universal, парк предлагает тематические зоны по мотивам "Мира Юрского периода", "Назад в будущее", историй про Джеймса Бонда и даже Паддингтона. Здесь американские горки нарушают законы времени, а шоу-каскадёров достойны самого агента 007. Особый интерес вызывают "секретные" зоны, наполненные атмосферой "Властелина колец" и "Доктора Кто".

Среди новшеств — умные пропуска, избавляющие от утомительных очередей, и высокотехнологичные рестораны с тематическим меню. Гостям также доступен 4-хзвёздочный отель с номерами в стиле культовых фильмов: от "Шрека" до динозавров Юрского периода. Для полного погружения — торговая деревня с бутиками, пабами и вечерними концертами.

Экономическое значение проекта поражает не меньше. До 2055 года в парк будет вложено около 50 миллиардов фунтов. Это даст 28 000 рабочих мест и оживит инфраструктуру региона. Ожидается, что к 2031 году парк будет ежегодно привлекать 8,5 миллионов посетителей.

Universal Studios UK намерен стать конкурентом не только для парижского Диснейленда, но и для всей индустрии: он делает ставку на поп-культуру, ностальгию, TikTok-поколение и глобальные франшизы. Это не просто парк — это новый культурный код Европы.

Уточнения

Астерикс (фр Parc Astérix) — тематический парк аттракционов на тему племени галлов, героем которого является вымышленный персонаж-галл Астерикс. Расположен в Плайи (Plailly), департамент Уаза, около автострады A1 «Париж-Лиль».

