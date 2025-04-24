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Пляжи мечты и истории любви: остров, который станет хитом 2025 года — но вы о нём почти не слышали

2:24
Туризм

В мире туризма назревает смена ориентиров. Всё больше путешественников стремятся не к глянцевым открыткам, а к настоящим эмоциям, глубокой атмосфере и аутентичности. Именно поэтому Карпатос — греческий остров в архипелаге Додеканес — оказался в числе 10 главных направлений, которые, по прогнозам Travel and Tour World, сформируют туристические тренды 2025 года.

Карпатос
Фото: flickr.com by Harvey Barrison, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Карпатос

Откуда этот список?

Издание называет новые "горячие точки" для путешествий, охватывая направления в Канаде, США, Вьетнаме, Тунисе, Чили, Австралии, Бразилии, Финляндии, Румынии и, конечно, Греции.

Эксперты подчёркивают: современный турист больше не ищет привычных маршрутов — он тянется к тому, что по-настоящему живое и уникальное.

Карпатос: место, где всё по-настоящему

"Второй по величине остров архипелага Додеканес становится всё популярнее. Его чистейшие пляжи с кристально прозрачной водой, традиционные таверны и насыщенная местная культура создают тот самый отдых, который вдохновляет", — пишет сайт Travel and Tour World.

Остров становится альтернативой избитым маршрутам — не просто красивым местом, а целым миром с характером.

Истории людей, влюблённых в остров

"Наши Local Ambassadors — это люди со всего мира, которые либо годами приезжают сюда, либо выбрали Карпатос своим домом. Они делятся своими историями любви к острову на видео, созданном нами. Они рассказывают о тёплом приёме, живописных пляжах, традиционных деревнях, культурном богатстве — и, главное, о людях, благодаря которым они почувствовали себя как дома", - подчеркнул заместитель мэра по туризму муниципалитета Карпатос Тасос Милиос

Цель проекта — донести эти личные эмоции до будущих путешественников, позволяя им услышать живые рассказы на родных языках.

Будущее — за подлинными местами

По мнению аналитиков, тренд на "скрытые сокровища" продолжит набирать обороты. Туризм будет развиваться в пользу небольших, но по-настоящему уникальных направлений.

Это не просто поддержит местную экономику, но и подарит туристам больше глубины в их путешествиях.

Уточнения

Ка́рпатос (Карпаф, греч. Κάρπαθος, лат. Carpathus, тур. Kerpe), Скарпа́нто (итал. Scarpanto) — остров в Эгейском море, принадлежит Греции. Входит в группу островов Додеканес (Южные Спорады).

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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