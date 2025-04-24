Под сенью тысячелетнего платана скрывается могильная тишина

1:58 Your browser does not support the audio element. Туризм

На восточных склонах величественного Тайгета, на высоте 750 метров, скрывается деревня Арна — настоящий природный оазис с самым необычным названием на всём Пелопоннесе. Это место словно сошло со страниц старой сказки: густые леса, древние деревья и тишина, которую не нарушают ни толпы туристов, ни городская суета.

Фото: commons.wikimedia by Alefirenko Petro, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ платан

Арна — небольшая, но чарующая деревня, окружённая платанами, каштанами и яблонями. Особенно волшебной она становится осенью, когда прямо с деревьев можно собирать зрелые орехи и наслаждаться прохладным воздухом. Здесь время движется медленно: узкие улочки, маленькие кафе, домашние таверны с традиционной кухней — всё создаёт атмосферу уюта и душевного тепла.

Главной достопримечательностью деревни по праву считается гигантский платан, которому приписывают возраст в тысячу лет. Его высота достигает 30 метров, а периметр ствола — внушительные 13,80 метра. Этот живой памятник природы не только впечатляет своими размерами, но и символизирует устойчивость и величие всей деревни.

Добраться до Арны несложно. Следует двигаться по восточному склону Тайгета, примерно на 850 метров вверх от уровня моря. Отличным вариантом станет остановка в живописном Гитейо, что в 35 км отсюда, откуда удобно отправиться на однодневную поездку. В самой деревне можно остановиться в уютных отелях или арендовать комнату у местных жителей.

Арна — это не просто точка на карте. Это место, где природа, история и покой сплетаются в единый, почти магический ритм. Для тех, кто ищет неочевидные маршруты и тихую гармонию — Арна станет настоящим открытием.

Уточнения

Тайге́т — горы в Греции, на полуострове Пелопоннес протяжённостью около 75 км. Наивысшая точка — гора Профитис-Илиас (Айос-Илиас, Святого Илии) высотой 2407 м над уровнем моря.

