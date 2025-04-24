Забудьте про Лиссабон: где искать настоящую Португалию — и почему сейчас самое время

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Португалия давно перестала быть "тихим уголком" Европы. Сегодня её побережья и города привлекают миллионы туристов, а Лиссабон и Порту уже сложно назвать аутентичными. Но хорошая новость в том, что у страны есть немало альтернатив — необычных, современных и не избитых. Готовы исследовать Португалию вне путеводителей?

Фото: freepik.com is licensed under public domain активный отдых

День в Синтре — мистике среди парков и дворцов

Всего 40 минут от Лиссабона — и вы в Синтре, городе, который словно вышел из сказки. Горы, дворцы, сады, мистические маршруты и концерты круглый год.

Не забудьте о квестах вроде "Таинственных убийств" или экскурсий по призрачным зданиям — The Guardian знает, о чём пишет. "Таинственные убийства" и "опыт, связанный с призраками" — исследуйте закулисье Синтры по-настоящему.

Современное искусство в дворце: галерея Maca, Лиссабон

В 64 комнатах бывшего дворца 18 века теперь — одна из крупнейших частных коллекций Португалии. Здесь висят работы Паулы Рего, Марины Абрамович и Олафура Элиассона. А если искусством насытитесь — загляните в кафе, библиотеку или бар на территории комплекса.

Costa Verde — зелёное побережье без толп

Северное побережье между Порту и Испанией — идеальное место, где серфинг, уединённые пляжи и виноградники соседствуют с сосновыми лесами. Рай для тех, кто любит пешие прогулки, неспешные завтраки и vinho verde в местных винных пещерах.

Йога + серфинг + тишина: ретрит на юго-западе

Вилла на побережье Аррифана — это не просто серф-школа. Здесь каждое утро начинается с медитации, днём — волны, вечером — йога. А ещё растительная кухня, бассейн и вечера у камина. Почувствуйте себя вдали от всего, но ближе к себе.

Велопутешествия по винным долинам и Атлантике

Семичасовой тур по долине Дору — это и лодки, и вино, и горы. А если хочется больше — восьмичасовая поездка по Центральной Португалии с остановками в Коимбре и Авейру.

Маршруты продуманы так, чтобы от велосипедов осталась не только усталость, но и восторг.

Пешком вдоль океана

Rambler Worldwide проложили новый трек вдоль Атлантики — от прибрежных троп до скалистых утёсов.

Пешком нужно пройти до 23 км в день, зато какие виды и финиш — средневековый город с мавританским замком. Маршрут требует базовой формы, но окупает усилия сполна.

Дом O Val в Алентежу: уединение и творчество

Этот отреставрированный фермерский дом 1930-х — идеальный побег от суеты. Оливковые рощи, фруктовые сады, бассейн и керамические мастер-классы — кажется, так выглядит отдых мечты.

Уточнения

Португа́льская Респу́блика (порт. República Portuguesa ) — государство в Юго-Западной Европе, самое западное государство в континентальной Европе. Столица — Лиссабон. Официальный язык — португальский.



"Га́рдиан" (англ The Guardian - "Страж") — ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основана в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian.

